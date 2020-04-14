DSÖ'den Türkiye açıklaması: Artış görülüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü, koronavirüs salgınının Avrupa'daki seyriyle ilgili bir açıklama yaptı.

"TÜRKİYE VE İNGİLTERE'DE VAKALAR HALEN YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR"

"Avrupa'da karışık bir fotoğraf var." diyen DSÖ Sözcüsü, "Bazı ülkelerde hafif düşüş var, ancak İngiltere ve Türkiye'deki koronavirüs vakalarında halen yükseliş gözleniyor." ifadelerini kullandı.

Vakaların yüzde 90'ının Avrupa ve ABD'de görüldüğünü söyleyen DSÖ Sözcüsü, "Kesinlikle henüz pik noktasını görmedik." dedi.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 434'e, vaka sayısı 1 milyon 933 bin 800'e ulaştı.

EN FAZLA CAN KAYBI ABD'DE

Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 23 bin 644 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 20 bin 465 ile İtalya, 18 bin 56 ile İspanya, 14 bin 967 ile Fransa, 11 bin 329 ile İngiltere, 4 bin 585 ile İran ve 4 bin 157 ile Belçika takip etti.