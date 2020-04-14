taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7889
Euro
7.4305
Altın
1720.01
Borsa
98152.16
Gram Altın
375.641
Bitcoin
46692.71

DSÖ'den Türkiye açıklaması: Artış görülüyor

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, "Bazı ülkelerde koronavirüste vaka sayısında düşüş görülürken, İngiltere ve Türkiye'de hala vaka sayısında artış görülüyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

DSÖ'den Türkiye açıklaması: Artış görülüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü, koronavirüs salgınının Avrupa'daki seyriyle ilgili bir açıklama yaptı.

"TÜRKİYE VE İNGİLTERE'DE VAKALAR HALEN YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR"

"Avrupa'da karışık bir fotoğraf var." diyen DSÖ Sözcüsü, "Bazı ülkelerde hafif düşüş var, ancak İngiltere ve Türkiye'deki koronavirüs vakalarında halen yükseliş gözleniyor." ifadelerini kullandı.

Vakaların yüzde 90'ının Avrupa ve ABD'de görüldüğünü söyleyen DSÖ Sözcüsü, "Kesinlikle henüz pik noktasını görmedik." dedi.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 434'e, vaka sayısı 1 milyon 933 bin 800'e ulaştı.

DSÖ'den Türkiye açıklaması: Artış görülüyor

EN FAZLA CAN KAYBI ABD'DE

Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 23 bin 644 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 20 bin 465 ile İtalya, 18 bin 56 ile İspanya, 14 bin 967 ile Fransa, 11 bin 329 ile İngiltere, 4 bin 585 ile İran ve 4 bin 157 ile Belçika takip etti.

DSÖ'den Türkiye açıklaması: Artış görülüyor

İlginizi Çekebilir
İran'da son 24 saatte koronadan 98 kişi öldü
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 98 artarak, 4 bin 683'e yükseldi.
Dünyada korona ölümleri 120 bini geçti
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 434'e, vaka sayısı 1 milyon 933 bin 800'e ulaştı.
İspanya'da koronadan ölenlerin sayısı 18 bin 56'ya çıktı
İspanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 567 kişi daha hayatını kaybetti.
Dünya genelinde korona vakası 2 milyona yaklaştı
Koronavirüs nedeniyle toplam 119 bin 724 kişi yaşamını yitirirken, virüs bulaşan 452 bin 367 kişi sağlığına kavuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
936
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
616
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
262
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
263
Yasmin Erbil'den karantina dansı
Yasmin Erbil'den karantina dansı
172
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
530
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
343
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir