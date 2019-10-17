taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8879
Euro
6.529
Altın
1490.51
Borsa
94229.87
Gram Altın
282.666
Bitcoin
46983.28

Dünya şampiyonu robot futbolcular büyük ilgi gördü

Dünyanın en büyük robot yarışmalarından RoboCup'ta 2 yıl üst üste şampiyon olan Çinli robot futbol takımı, Zürih'te yoğun ilgiyle karşılaştı.

AA | 17.10.2019 - 09:55..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Özellikle yapay zrka teknolojilerinin bir hayli gelişmesiyle, robotlar artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Çin ise normal robotlardan farklı olarak, futbol oynayabilen robotlar üretmiş ve bunlardan bir futbol takımı oluşturmuştu. Dünyanın en büyük robot yarışmalarından RoboCup'ta, 2 yıl üst üste şampiyon olan Çinli robot futbol takımı, dünyanın her kesiminden oldukça olumlu eleştiriler almıştı.

Zürih'te düzenlenen Küresel Mobil Geniş Bant Forumu'na katılan robot futbol takımı, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

ROBOT

Kaynak: Anadolu Ajansı

YAPAY ZEKA DAHİL BİRÇOK TEKNOLOJİ KULLANILDI

Zhejiang Üniversitesi Robot Futbol Takımı'ndan Zheyuan Huang, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Futbol oynayan robotların görevlerini senkronize ve seri bir şekilde yerine getirebilmesi hızlı hesaplama yapabilen özel yazılım sistemi sayesinde gerçekleşiyor. Robot futbol takımının geliştirilme aşamasında yapay zeka başta olmak üzere birçok teknolojiyi kullandık. Robotların tasarım, yazılım ve elektronik devleri dahil tüm aşamaları ekibimiz tarafından geliştirildi.

Dünyanın farklı yerlerinden zorlu rakiplerle uluslararası robot yarışması RoboCup'ta karşılaşıyoruz. Geçen yılki şampiyonluğumuzun ardından bu yıl da 40 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının olduğu etkinlikte kendi kategorimizde şampiyon olduk. Finalde Alman rakibimiz güzel oynayarak bizi zorlasa da 1-0'la şampiyonluğa ulaştık." ifadelerini kullandı

5G'NİN ÖNEMİ OLDUKÇA BÜYÜK

5G teknolojisi, yapay zeka sistemlerinin daha hızlı çalışması için önemli bir güç sağlıyor. Yapay zeka ve otonom sistemler içeren robotlar açısından, internet bağlantısının düşük gecikme süresine sahip olması gerekiyor. Bu noktada, bağlantıdaki gecikme süresini en aza indiren 5G teknolojisi de oldukça önemli bir hale geliyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Dünya şampiyonu robot futbolcular büyük ilgi gördü

Dünya şampiyonu robot futbolcular büyük ilgi gördü

Dünya şampiyonu robot futbolcular büyük ilgi gördü

Dünya şampiyonu robot futbolcular büyük ilgi gördü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

337
Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

132
5.8'lik deprem sonrası binlerce kişi ALO 181'i aradı

5.8'lik deprem sonrası binlerce kişi ALO 181'i aradı

25
Semih Yalçın’ın acı günü: Oğlunu kaybetti

Semih Yalçın’ın acı günü: Oğlunu kaybetti

112
PKK 35 yılda 20 bin çocuğu dağa çıkardı

PKK 35 yılda 20 bin çocuğu dağa çıkardı

30
LGBT+ Kulübü, İstiklal Marşı ile dalga geçti

LGBT+ Kulübü, İstiklal Marşı ile dalga geçti

148
Hollanda'da çiftçi protestoları hayatı felç etti

Hollanda'da çiftçi protestoları hayatı felç etti

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir