Dünya şampiyonu robot futbolcular büyük ilgi gördü

Özellikle yapay zrka teknolojilerinin bir hayli gelişmesiyle, robotlar artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Çin ise normal robotlardan farklı olarak, futbol oynayabilen robotlar üretmiş ve bunlardan bir futbol takımı oluşturmuştu. Dünyanın en büyük robot yarışmalarından RoboCup'ta, 2 yıl üst üste şampiyon olan Çinli robot futbol takımı, dünyanın her kesiminden oldukça olumlu eleştiriler almıştı.

Zürih'te düzenlenen Küresel Mobil Geniş Bant Forumu'na katılan robot futbol takımı, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

YAPAY ZEKA DAHİL BİRÇOK TEKNOLOJİ KULLANILDI

Zhejiang Üniversitesi Robot Futbol Takımı'ndan Zheyuan Huang, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Futbol oynayan robotların görevlerini senkronize ve seri bir şekilde yerine getirebilmesi hızlı hesaplama yapabilen özel yazılım sistemi sayesinde gerçekleşiyor. Robot futbol takımının geliştirilme aşamasında yapay zeka başta olmak üzere birçok teknolojiyi kullandık. Robotların tasarım, yazılım ve elektronik devleri dahil tüm aşamaları ekibimiz tarafından geliştirildi.

Dünyanın farklı yerlerinden zorlu rakiplerle uluslararası robot yarışması RoboCup'ta karşılaşıyoruz. Geçen yılki şampiyonluğumuzun ardından bu yıl da 40 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının olduğu etkinlikte kendi kategorimizde şampiyon olduk. Finalde Alman rakibimiz güzel oynayarak bizi zorlasa da 1-0'la şampiyonluğa ulaştık." ifadelerini kullandı

5G'NİN ÖNEMİ OLDUKÇA BÜYÜK

5G teknolojisi, yapay zeka sistemlerinin daha hızlı çalışması için önemli bir güç sağlıyor. Yapay zeka ve otonom sistemler içeren robotlar açısından, internet bağlantısının düşük gecikme süresine sahip olması gerekiyor. Bu noktada, bağlantıdaki gecikme süresini en aza indiren 5G teknolojisi de oldukça önemli bir hale geliyor.

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