Dünya Satranç Şampiyonası'nda bitmeyen mücadele

2013'ten beri Dünya Şampiyonu olan Norveçli oyuncu 27 yaşındaki Magnus Carlsen ve 26 yaşındaki Amerikalı rakibi Fabiano Caruana, bir milyon euroluk para ödülü için de mücadele ediyor.

Caruana kazanırsa, 1972'de Bobby Fischer'in zaferinin ardından bu ünvanı alan ilk Amerikalı satranç oyuncusu olarak tarihe geçecek.

Oyuncuların "kalp atışlarının bile duyulduğu" söylenen ses geçirmeyen odada oynanan son oyunda Carlsen, üç saatlik mücadelenin ardından rakibine beraberlik önermişti.

Oyuncuların hamleleri, YouTube ve popüler video kanalı Twitch.tv gibi platformlardan diğer büyük ustaların yorumlarıyla canlı olarak yayımlanıyor.

TARİHTEKİ EN ZORLU SATRANÇ MÜCADELESİ

12 beraberlik serisi, 1886'dan beri düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın tarihindeki en çekişmeli mücadele oldu.

Hızlandırılmış oyunlarda Carlsen favori olarak görülüyor. Ancak eski şampiyonlardan Garry Kasparov, Twitter mesajında beraberlik teklifinin Carlsen'in sinirlerinin yıpranmaya başladığına işaret ettiğini savundu.

HER OYUNCUYA 100 DAKİKA

Normal oyunlarda her oyuncuya 100 dakika veriliyor ve oyun ilerledikçe bu süre artırılıyor.

Bu, oyuncunun büyük ustaların hiçbir şey yapmadan dakikalarca satranç tahtasına bakabilecek olması anlamına geliyor.

Ama eşitliği bozacak hızlı seride 25 dakikalık 4 oyun oyun oynanıyor. Her hamleden sonra 10 saniye daha ekleniyor.

Bunun ardından iki blitz (yıldırım) oyunu oynanıyor. Bu oyunlarda oyunculara beşer dakika veriliyor ve her hamleden sonra üçer saniye ekleniyor. Hızlı oyunlarda oyuncuların hata yapma olasılığının daha fazla olduğu belirtiliyor.

SON AŞAMA: ARMAGEDDON

Burada da eşitlik bozulmazsa, satranç oyuncularının "korkulu rüyası" olarak kabul edilen ve mutlaka bir kazananın olacağı Armageddon'a geçiliyor.

Armageddon'da beraberlik halinde siyah galip sayılıyor. Beyaz ise siyahtan bir dakika daha fazla süreyle oynuyor.