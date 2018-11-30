İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada, satrançta dünyanın bir numarası Norveçli Magnus Carlsen, ABD'li rakibi Fabiano Caruana'yı uzatma oyununda yenerek Dünya Satranç Şampiyonluğu unvanını elinde tutmayı başardı.

Magnus Carlsen, berabere sonuçlanan 12 normal oyun ve 50 saat sonra, beraberliği bozmak için oynanan dört süreli oyunun üçünü kazanarak, Caruana'nın 1972'de Bobby Fischer'dan sonra ilk Dünya Şampiyonu ABD'li olma umutlarına son verdi.

Daha önce dünya şampiyonluğunu üç kez kazanan ve bu karşılaşmanın da favorisi olan Carlsen'in, yine şampiyon olması için dört süreli karşılaşmanın üçüncüsünde berabere kalması gerekiyordu.

EFSANE KASPAROV, CARLSEN'İN STRATEJİSİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Carlsen'in karşılaşmayı süreli oyuna taşıma stratejisi, eski dünya şampiyonu Garry Kasparov'un eleştirisini almıştı.

Kasparov, usta satrançının beraberlik üzerine kurulu stratejisine yönelik olarak, Carlsen'in sinirlerini bozulduğunu ve artık favori olmadığını söylemişti.

Rus satranç ustası Vladimir Kramnik de "Gerilimden, mücadeleden belki de bir dereceye kadar satrançın kendisinden yorulmuş olabilir" demişti.​

Dünya Satranç Şampiyonasının galibi Magnus Carlsen VİDEO



CARLSEN: "TAMAMEN SPORTİF BİR KARARDI"

Carlsen oyun boyunca yürüttüğü strateji hakkında, "Kendim için neyin iyi olduğunu bilmemin kimsenin aklına gelmemiş olmasına biraz şaşırdım. Tamamen sportif karardı ve bugünkü sonuçtan bağmsız olarak, doğru olduğunu düşünüyorum" yorumunda bulundu.

"ÜZERİNDE ÇALIŞMAM GEREKEN BİRÇOK KONU VAR"

Aldığı galibiyetle birlikte 4'üncü kez dünya şampiyonluğunu elde eden Carlsen yaptığı açıklamada, "Doğrusunu söylemek gerekirse son birkaç yıldır pek iyi oyun oynadığım söylenemez. Bundan dolayı bu son maç doğru yönde alınmış bir karar oldu. Bence oldukça iyi oynadım ama Fabiano gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Üzerinde çalışmam gereken birçok konu var" ifadelerini kullandı.

Dünya sıralaması genel klasmanda ikinci sırada bulunan 26 yaşındaki İtalyan asıllı Amerikalı satranç ustası Fabiano Caruana ise Norveç televizyonu NRK TV'ye verdiği röportajda, kötü bir gün geçirdiğini ve mücadele edemediğini söyledi.