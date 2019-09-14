Dünya Türk dizilerini izliyor

İngiliz The Guardian sitesinde Türk dizilerinin dünyadaki popülerliğine dair bir dosya yayınlandı.

THE GUARDİAN'DAN FATİMA BHUTTO'NUN YAZISI

Pakistanlı gazeteci Fatima Bhutto’nun kaleme aldığı “Türk dizileri dünyayı nasıl ele geçiriyor” başlıklı yazıda Türkiye'nin dizi ihracatında ABD'den sonra ikinci sırada yer aldığı ve Türk dizilerinin Rusya, Çin, Kore ve Latin Amerika'da geniş kitlelere hitap ettiği anlatılıyor.

DÜNYADA İKİNCİYİZ

"Gümüş". "Binbir Gece", "Aşk-ı Memnu", "Muhteşem Yüzyıl" gibi sevilen dizilerin 100 ülkede gösterildiği bilgisine de yer veren Guardian'a göre Türk dizileri, uluslararası satışlar ve küresel çaptaki izleyici sayısı açısından ABD dizilerinden sonra dünyada ikinci sırada.