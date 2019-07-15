Dünya üçüncüsü bisikletçi kazada öldü

İsveç’in başkenti Stockholm’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma etkinliğü düzenlendi.

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Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci bir yıllığına Kosova'da

Kosova Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci bir yıllığına Kosava'ya devredildi. Böylelikle ülke ilk defa önemli bir bölgesel örgütün başkanlığını yapacak.