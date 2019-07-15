Dünya üçüncüsü bisikletçi kazada öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Soner C. idaresindeki 50 AAJ 906 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halindeki Abdullah Karaca’nın (35) kullandığı bisiklete çarptı.
Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti.
DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ VAR
Abdullah Karaca, 2012 yılında Özel Sporcular Spor Federasyonu Bisiklet Milli Takımı sporcusu olarak Konya’da yapılan 4. INAS Dünya Bisiklet Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu. Karaca’nın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.