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Dünya ve Ay'daki oksijenin aynı olmadığı ortaya çıktı

Bilim insanlarının yaptığı çalışma, Ay ve Dünya'daki oksijen bileşimlerinin aynı olmadığını ortaya çıkardı.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 08:47..
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Yıllardır Dünya'nın uydusu Ay'ı gözlemleyen bilim insanları, araştırma sonuçlarının yer aldığı çeşitli makaleler yayınlıyor.

Yeni yayınlanan "Dünya ve Ay'ın Farklı Oksijen İzotop Bileşimleri" isimli makalede, Ay ve Dünya'daki oksijen bileşenlerinin aynı olmadığı vurgulandı.

AY'DAN ALINAN ÖRNEKLERİN OKSİJEN BİLEŞİMLERİ ÖLÇÜLDÜ

Bilim insanlarının çalışma çerçevesinde Ay'dan alınan bazalt taşı, anortozit, norit, volkanik cam, hızla soğuyan kristalleşmemiş magma gibi çeşitli örneklerin oksijen izotop bileşimlerinin çok hassas ölçümlerini yaptı.

AY

AY ÇARPIŞMA SONUCU MEYDANA GELMİŞ OLABİLİR

Bilim insanları Ay'ın, Dünya'nın erken döneminde Mars büyüklüğünde ve yeni oluşmakta olan Theia isminde bir gezegenle çarpışması sonucu ortaya çıkan enkazdan meydana geldiğini düşünüyor. Bu görüş, Dev Çarpışma Hipotezi olarak adlandırılıyor.

Bilim insanlarının Ay'daki oksijen bileşimlerini incelemeye devam ettiği belirtiliyor.

Dünya ve Ay'daki oksijenin aynı olmadığı ortaya çıktı

Dünya ve Ay'daki oksijenin aynı olmadığı ortaya çıktı

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