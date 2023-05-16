100 saat boyunca yemek yapan Nijeryalı şef, dünya rekoru kırdı Nijeryalı şef Hilda Bassey Effiong, 100 saat boyunca yemek pişirerek dünya rekoru kırdı. Hilda Baci, "Ne kadar çok tarif yayılırsa o kadar çok kişi onu denemeye istekli olacaktır" dedi.

İHA

Sosyal medyada "Hilda Baci" olarak bilinen 27 yaşındaki Nijeryalı Hilda Bassey Effiong, inanılmaz bir rekora imza attı.

Hilda Baci, 11 Mayıs Perşembe günü Lagos şehrinde başladığı yemek pişirme maratonunu 100 saat sürdürerek dünya rekoru kırdı.

'Nijerya mutfağını öne çıkarma görevini üstlendim'

Çorbadan güvece kadar onlarca yemeği ve Batı Afrika'nın en ünlü lezzetlerinden biri olan Jollof pilavını pişiren Hilda Baci, Nijerya mutfağını öne çıkarma görevini üstlendiğini söyledi.

Baci, “Ne kadar çok tarif yayılırsa, o kadar çok kişi onu denemeye istekli olacaktır.” dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari de, Hilda Baci'nin pazartesi günü rekoru kırmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Kanıtları bekliyoruz"

Buhari, Nijerya için harika bir gün olduğunu söyleyerek “Hilda'nın arzusu, hırsı ve dayanıklılığı, Nijerya yemeklerine büyük ilgi kazandırdı.” dedi.

Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamada ise “Rekor girişiminin farkındayız. Bunu resmi olarak doğrulamadan önce kayıt yönetim ekibimizin incelemesi için kanıtları almayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Son dünya rekoru...

Son dünya rekoru ise Hindistanlı şef Lata Tondon'a ait.

Tondon 2019'da 87 saat 45 dakika boyunca yemek pişirerek, Guinness Dünya Rekoru'nu kırmıştı.