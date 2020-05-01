1000 yataklı hastane gemisinin New York'a faydası olmadı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında New York'a gönderilen ve şimdiye kadar sadece 182 hastanın tedavi edildiği, ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort, törenle şehirden ayrıldı.

Ülkede salgından en fazla etkilenen kent olan New York’ta hastanelere destek olmak üzere 30 Mart’ta New York’a ulaşan hastane gemisi, bugün Virginia Norfolk’taki donanma limanına dönmek üzere demir aldı.

1000 YATAK KAPASİTELİ GEMİ

Vatandaşların bayraklarla uğurladığı 1000 yatak kapasiteli gemi, yaklaşık 620 sağlık mürettebatıyla Hudson Nehri üzerindeki limanda New Yorklulara hizmet veriyordu.

1 AYDA SADECE 182 HASTA TEDAVİ EDİLDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından, New York’ta bulunduğu 1 ay boyunca gemide 182 hastanın tedavi edildiği, bunlardan 11’inin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

SADECE NEGATİF RAPORLU HASTALARI ALDILAR

USNS Comfort Hastane Gemisi'ne ilk günler sadece hastanelerden koronavirüs testi negatif raporu almış hastalar kabul ediliyordu.

İLK HAFTA SADECE 3 HASTAYI ALMIŞLARDI

New York hastaneleri koronavirüs hastalarıyla dolup taşarken söz konusu hastane gemisine ilk hafta sadece 3 hasta kabul edilmesi eleştirilere neden olmuştu. Bunun üzerine Pentagon, gemiye hasta kabul koşullarında değişikliğe giderek, şehirdeki hastanelerin yükünü azaltmak için virüs taramalarının artık iskelede yapılacağını duyurmak zorunda kalmıştı.

NEW YORK'TA 300 BİN VAKA, 23 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

Johns Hopkins Üniversitesi güncel verilerine göre, New York’ta koronavirüs bağlantılı 299 bin 691 vaka ve 23 bin 477 can kaybı bulunuyor.