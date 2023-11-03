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102 yardım tırı Mısır'dan Gazze'ye geçti

102 yardım tırı Mısır'dan Gazze'ye geçti 102 yardım tırı daha Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'dan Gazze Şeridi'ne geçiş yaptı. Gazze Şeridi'ne 21 Ekim'den bu yana geçen yardım tırı sayısının 374'e ulaştı.