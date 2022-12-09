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    Putin; Çözüm süreci basit olmayacak

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; "Meslenin çözüm süreci basit olmayacak ve zaman gerektirecek."
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 17:11
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    Putin; Çözüm süreci basit olmayacak

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın Bişkek kentinde düzenlediği basın toplantısına katıldı.

    Başkan Putin, gündeme ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

    Putin'in açıklamaları şu şekilde;

    Ukrayna ile savaş süreci

    "Meslenin çözüm süreci basit olmayacak ve zaman gerektirecek. Öyle ya da böyle bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak."

    "Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde, etkilenmeyeceğiz"

     

    Putin, Rusya ve ABD istihbarat birimleri arasında temasların sürdüğünü belirterek, yeni mahkum takas ihtimali için "Her şey mümkün" dedi.

     

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