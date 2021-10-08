12 AB ülkesinden mektup: Göçe karşı sınırlar güçlendirilsin

12 AB ülkesi AB komisyonuna mektup yazarak, göçe karşı Birlik sınırlarının güçlendirilmesini istedi. İnternet sitesinden yayınlanan mektup Fransa, Almanya ve İspanya tarafından imzalanmadı.

Dünya genelinde göç hareketleri artarken, bazı Avrupa ülkeleri ise sorumluluk almak istemiyor.

Özellikle Yunanistan, göçmenlere karşı yaptığı kötü muamele ile anılıyor.

Bu kapsamda 12 AB ülkesi göçe karşı harekete geçti ve AB komisyonuna bir mektup yazdı.

Bu ülkeler arasında Yunanistan, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Litvanya, Letonya, Güney Kıbrıs Rus yönetimi, Slovakya ve Polonya yer alırken, yazılan mektup AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson'a gönderildi.

12 ülke tarafından gönderilen mektup, internet sitesi Politico tarafından yayınlandı.

GERİ İTMELERDEN MEKTUPTA BAHSEDİLMEDİ

Mektupta, Avrupa'nın "mevcut yasal çerçeveyi yeni gerçekliklere karşı uyumlandırması" gerektiği belirtildi. Bazı Avrupalı medya organlarının haberleriyle bir kez daha gündeme gelen geri itmelerden ise mektupta bahsedilmedi.

Politico'nun konuyla ilgili haberine göre, bazı diplomatlar, "yasal çerçeveyi uyumlandırma" önerisini "geri itmeleri meşrulaştırma" çağrısı olarak gördüklerini söyledi.

"GÖÇ TEHDİDİNE KARŞI HIZLI HAREKETE GEÇİLMELİ"

AB'ye üye 12 ülkenin bakanları, üye ülkelerin ulusal güvenliklerini ve AB güvenliğini sağlanmak için "tehdide karşı hızlı ve orantılı şekilde harekete geçmesine" AB yasalarınca izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Mektupta, sınır gözetimlerinin göçmenlerin yasa dışı şekilde sınırları geçme girişimlerini uygulamada engelleyemediği, bu nedenle sınır gözetim ve denetimlerinin "daha ileri önleyici tedbirlerle" güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

DEĞİŞEN GÖÇ ROTALARI MASADA OLACAK

Fiziksel engellerin etkili bir sınır koruma tedbiri olduğu belirtilen mektupta, "Bu meşru tedbir için AB bütçesinden fon sağlanmalı; bu, bir öncelik olmalıdır." denildi. AB ülkelerinin içişleri bakanları, bugün Lüksemburg'da bir araya geliyor.

Bakanların gündeminde, AB'nin dış sınırlarının güçlendirilmesi, sınıra gelen göçmenlerin nasıl taramadan geçirileceği, değişen göç rotaları gibi konular bulunuyor.