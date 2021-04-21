12 Azerbaycanlı gazi, Türkiye'de tedavi edilecek

Dağlık Karabağ'da yaralanan gazilerin tedavi süreci Türkiye'de devam edecek.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın geri alınması sürecindeki operasyonlarda yaralanan 12 Azerbaycanlı gazi, tedavi için Türkiye'ye sevk edildi.

Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devletince kurulan Yaşat Fonu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

TEDAVİLERİNE TÜRKİYE'DE DEVAM EDİLECEK

Açıklamada, Türk ve Azerbaycanlı doktorların görüşleri dikkate alınarak 12 gazinin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Türkiye'de devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, Yaşat Fonu'nun bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu takdirde ağır yaralı gazilerin tedavi için yurt dışına gönderilmesini sağlayacağı kaydedildi.

Yaşat Fonu, daha önce de 51 gaziyi tedavi için Türkiye'ye göndermişti.