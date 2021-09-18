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    12 bin Haitili göçmen kaçak yollarla Teksas'a geldi

    Binlerce Haitili göçmen sınırdaki nehri geçerek, Teksas eyaletine ait Del Rio kasabasına yerleşti. Bölgeye çok sayıda gönderilen güvenlik ekipleri, göçmenleri kontrol altında tutmaya çalışıyor.
    • AA
    • 18.09.2021 - 04:32
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    12 bin Haitili göçmen kaçak yollarla Teksas'a geldi

    ABD, Afganistan'dan çekilmesinin ardından bu kez göç kriziyle karşı karşıya.

    Meksika sınırındaki Teksas eyaletine ait Del Rio kasabasında, binlerce Haitili göçmenin sınırdaki nehri geçerek ülkeye sığınmak için zor şartlar altında beklediği belirtildi.

    12 bin Haitili göçmen kaçak yollarla Teksas a geldi #1

    12 BİN GÖÇMEN BULUNUYOR

    Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin sınırda geçişi sağlayan Del Rio Uluslararası köprünün altında toplandığı görüldü.

    35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini açıkladı.

    12 bin Haitili göçmen kaçak yollarla Teksas a geldi #2

    BÖLGEYE GÜVENLİK GÜÇLERİ GÖNDERİLDİ

    Gümrük ve Sinir Muhafaza (CBP) ofisinden yapılan açıklamada da sınırdaki krizi yönetmek için bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiği, süreci güvenli ve insani bir şekilde ele almak için çaba gösterildiği bildirildi.

    12 bin Haitili göçmen kaçak yollarla Teksas a geldi #3

    NEHRİ YÜRÜYEREK GEÇİYORLAR

    Açıklamada, ABD-Meksika sınırını oluşturan Rio Grande nehrinin diz boyu su olan yerlerinden yürüyerek geçen çoğu Haitili yasadışı göçmenin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak tesislere taşınmayı beklediği ifade edildi.

    12 bin Haitili göçmen kaçak yollarla Teksas a geldi #4

    BİR KADIN DOĞUM YAPTI VE BAŞKA BİR KADIN KORONALI ÇIKTI

    Sıcaktan köprünün ve civardaki ağaçların altına sığınan göçmenlere yiyecek ve içecekle birlikte taşınabilir tuvalet hizmeti sağlanırken göçmenlerden iki kadının doğum yaptığı, birinin kovid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

    Öte yandan Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Ted Cruz, sosyal medya hesabından “Bu insan yapımı bir krizdir.” diyerek Biden yönetimini eleştirirdi.

    12 bin Haitili göçmen kaçak yollarla Teksas a geldi #5

    209 BİN GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

    CBP’nin ağustosta 209 bine yakın göçmeni gözaltına alarak sınır dışı ettiği bilgisi paylaşılırken, Trump yönetiminin görevde olduğu geçen yıl aynı dönemde gözaltına alınan yakalanan göçmen sayısının 50 bin civarında olduğuna dikkat çekildi.

    12 bin Haitili göçmen kaçak yollarla Teksas a geldi #6

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