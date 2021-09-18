12 bin Haitili göçmen kaçak yollarla Teksas'a geldi

Binlerce Haitili göçmen sınırdaki nehri geçerek, Teksas eyaletine ait Del Rio kasabasına yerleşti. Bölgeye çok sayıda gönderilen güvenlik ekipleri, göçmenleri kontrol altında tutmaya çalışıyor.

ABD, Afganistan'dan çekilmesinin ardından bu kez göç kriziyle karşı karşıya.

Meksika sınırındaki Teksas eyaletine ait Del Rio kasabasında, binlerce Haitili göçmenin sınırdaki nehri geçerek ülkeye sığınmak için zor şartlar altında beklediği belirtildi.

12 BİN GÖÇMEN BULUNUYOR

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin sınırda geçişi sağlayan Del Rio Uluslararası köprünün altında toplandığı görüldü.

35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini açıkladı.

BÖLGEYE GÜVENLİK GÜÇLERİ GÖNDERİLDİ

Gümrük ve Sinir Muhafaza (CBP) ofisinden yapılan açıklamada da sınırdaki krizi yönetmek için bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiği, süreci güvenli ve insani bir şekilde ele almak için çaba gösterildiği bildirildi.

NEHRİ YÜRÜYEREK GEÇİYORLAR

Açıklamada, ABD-Meksika sınırını oluşturan Rio Grande nehrinin diz boyu su olan yerlerinden yürüyerek geçen çoğu Haitili yasadışı göçmenin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak tesislere taşınmayı beklediği ifade edildi.

BİR KADIN DOĞUM YAPTI VE BAŞKA BİR KADIN KORONALI ÇIKTI

Sıcaktan köprünün ve civardaki ağaçların altına sığınan göçmenlere yiyecek ve içecekle birlikte taşınabilir tuvalet hizmeti sağlanırken göçmenlerden iki kadının doğum yaptığı, birinin kovid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Öte yandan Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Ted Cruz, sosyal medya hesabından “Bu insan yapımı bir krizdir.” diyerek Biden yönetimini eleştirirdi.

209 BİN GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

CBP’nin ağustosta 209 bine yakın göçmeni gözaltına alarak sınır dışı ettiği bilgisi paylaşılırken, Trump yönetiminin görevde olduğu geçen yıl aynı dönemde gözaltına alınan yakalanan göçmen sayısının 50 bin civarında olduğuna dikkat çekildi.