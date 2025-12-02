12 yaşından önce akıllı telefon edinmek çocuklarda sağlık problemi riskini arttırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akıllı telefonların bedensel ve fiziksel sağlığımıza olan etkileri sık sık sohbet, bazen de endişe konusu oluyor.

Pediatrics dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, erken yaşlardan itibaren düzenli akıllı telefon kullanımı, akıl sağlığı sorunları ve obezite riskini arttırıyor.

DEPRESYON VE UYKU VERİMSİZLİĞİ

Psikolojik etkilere bakıldığında, 12 yaşından önce akıllı telefon sahibi olan insanlarda depresyon ve uyku verimsizliği gibi sorunlara daha çok rastlandığı görüldü.

10 BİNDEN FAZLA GENCİN VERİSİ KULLANILDI

Genç Beyinlerin Bilişsel Gelişim Araştırması kapsamında toplanan 10 binden fazla gencin verisi kullanılarak yapılan araştırmada, akıllı telefon edinilen medyan yaşın 11 olduğu tespit edildi.

Verileri inceleyen araştırmacılar, akıllı telefonu daha küçük yaşta edinen gençlerin obezite ve uyku problemlerinde, diğer gençlere kıyasla artış gözlemledi.

CBS Haber'e konuşan araştırma yöneticisi ve çocuk psikiyatrı Ran Barzilay, "Çocukların telefonda ne yaptıklarına bile bakmadık, sadece basit bir soru sorduk: bu yaş aralığında kendi akıllı telefonuna sahip olmak sağlığa herhangi bir etki ediyor mu?"

TELEFONLAR GENÇLERİN SAĞLIĞINDA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Araştırma hakkındaki bir açıklamasında Barzilay, akıllı telefonların gençlerin sağlığında önemli bir faktör olduğunu ve ebeveynlerin bunu akıllarında bulundurması gerektiğini söyledi.

Akıllı telefonların çocukların öğrenmelerine ve sosyal bağlar kurmalarına yardımcı olabileceğini de anladığını ifade eden Barzilay, çocukların telefonla ilişkisinin kontrol altında tutulmasını ve dikkatle yönetilmesini tavsiye etti.