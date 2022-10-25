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    Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler’in Luzon Adası’nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
    • 25.10.2022 - 20:52
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 21:15
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    Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler’in Luzon Adası’ndaki Dolores kasabası yakınlarında yaklaşık 16 kilometre derinlikte 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

    Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6,7 olarak ifade edilerek, yerel saatle 22.59’da meydana geldiği ifade edildi.

    Tsunami uyarısı da yapıldı

    Enstitü, depremin Ilocos Sur eyaleti ve Baguio şehri de dahil olmak üzere yakın bölgelerde de hissedildiğini aktardı.

    İHA'nın haberine göre depremde henüz hasar veya can kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı yapılmadı.

    Öte yandan, geçtiğimiz temmuz ayında, Filipinler’in Abra kentinde 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde 4 kişi hayatını kaybetmişti.

    Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem VİDEO

    Filipinler de 6.4 büyüklüğünde deprem #1

    Filipinler de 6.4 büyüklüğünde deprem #2

    Filipinler de 6.4 büyüklüğünde deprem #3


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