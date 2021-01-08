MSB, Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Tespit edilen teröristler için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatı icra edildi.

HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ViDEO