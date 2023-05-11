14 Mayıs seçim günü için hava durumu tahmini belli oldu Yurdun bazı kesimlerine yönelik sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Deprem bölgesinde nasıl bir havanın beklendiği açıklandı.

AA

Halkın sandığa gideceği 14 Mayıs Pazar günü havanın durumuna ilişkin tahminler belli oldu.

Yurdun belirli bir bölümünde yağış bekleniyor. Deprem bölgesinde ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor.

14 Mayıs için hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, 14 Mayıs'ta Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında yağış beklentisi olmadığını, parçalı bulutlu bir hava öngörüldüğünü bildirdi.

Sel ve su baskını uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın için yurdun büyük bölümünde yağış beklendiğini belirten Macit, şöyle dedi:

İç Ege'de, İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Kahramanmaraş, Malatya çevrelerinde ve İç Anadolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın sel ve su baskınına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz.

Yağış beklenen şehirler

Macit, 13 Mayıs Cumartesi yağışlı havanın yurdun iç kesimlerinde devam ettikten sonra ülkeyi terk edeceğini bildirerek, şöyle konuştu:

Pazar günü için özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında yağış beklentimiz yok. Yani Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum, Kars, Van, Ağrı çevrelerinde yağış bekliyoruz.



Diğer bölgelerimizde yağış olmayacak. Genellikle parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz.

16 Mayıs'tan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Macit, 14 Mayıs'taki hava sıcaklıklarına ilişkin şunları söyledi:

Hava sıcaklığı pazar gününe kadar mevsim normalleri civarında seyredecek. Sıcaklıklar pazar gününden itibaren artıyor. Yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkıyor ama pazar gününe kadar mevsim normalleri civarında bir hava bekliyoruz.



Hava sıcaklıkları salı gününden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak. İstanbul'da parçalı bulutlu 21, Ankara'da parçalı bulutlu 23, İzmir'de az bulutlu 24 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor.

Deprem bölgesinde yağış beklenmiyor

Deprem bölgesine ilişkin olarak da Macit, şu bilgiyi verdi: