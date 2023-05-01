14 Mayıs seçimleri için İsviçre'de oylar kullanılıyor Bern, Cenevre ve Zürih'teki seçmenler, güvenlik önlemleri altında tercihlerini sandığa yansıttı.

AA

İsviçre'de, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık kuruldu.

Başkent Bern'in yanı sıra Cenevre ve Zürih'te de oy kullanma merkezleri oluşturuldu.

İsviçre'de seçmen sayısı 105 bin 820

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 820 seçmen, 7 Mayıs'a kadar oylarını Türkiye'nin bu üç misyonunda kurulan alanlarda kullanabilecek.

Seçmenler, yerel saatle 09.00-21.00 arasında oy kullanabiliyor. Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binada oy kullanmak için kurulan alan ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Sandığa yoğun ilgi

Seçmenlerin oy kullanılacak alanın önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. İsviçre'de 29 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 7 Mayıs'a kadar devam edecek.

İsviçre'deki Türkler 6'ncı kez sandık başında

Vatandaşlar, seçimlerin ikinci tura kalması halinde 20-24 Mayıs tarihlerinde yeniden sandığa gidecek.

İsviçre'deki Türkler, Türkiye'deki seçimler için 6'ncı defa sandık başına gidiyor.