Sudan'da kadın sünneti yasaklandı

Sudan'da 'kadın sünneti' uygulaması yasaklandı. Ceza kanununda yapılan değişiklikle beraber, bu suçu işleyenler üç yıl hapis ve para cezasına çarptırılacak.

Sudan kadınların cinsel organlarının kesilerek ‘sünnet’ edilmesi uygulamasını yasakladı ve bu suçu işleyenlere üç yıla kadar hapis cezası öngören yasa değişikliğini getirdi.

Sudan’ın kadın sünnetini yasaklayan yasayı 22 Nisan’da onayladığı duyuruldu.

HAPİS CEZASI VAR

Ceza kanununda yapılan değişiklikle, kadın sünneti yapan kişiler bunu tıbbi bir kurum içerisinde ya da başka bir yerde yapıp yapmadığına bakılmadan üç yıl hapis ve para cezasıyla cezalandırılacak.

YASAKLANMASI İÇİN CİDDİ BASKILAR VAR

Birleşmiş Milletler, Sudan’da 14 ile 49 yaş arası kadınların yüzde 87’sine bir tür sünnet yapıldığını belirtiyor.

Kadının cinsel organlarına yapılan bu müdahale idrar yolları, böbrek ve rahim-yumurtalık enfeksiyonları, kistler ve doğurganlıkla ilgili sıkıntılara yol açmasının yanı sıra vajinal cinsel ilişkiyi kadın için çok acılı bir hale getiriyor.

Fakat kadın sünneti artık dünya çapında kadınların sağlığını tehlikeye atan ve cinsel hazzını engelleyen bir uygulama olarak giderek daha az kabul görüyor ve yasaklanması yönünde ciddi baskılar var.

UYGULAMALAR GİZLİ SÜRDÜRÜLÜYOR

Fakat kadın sünnetinin yasaklanması her zaman bu uygulamanın tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor.

Kadın sünnetinin yasak olduğu birçok ülkede bunu ayakta tutan kültürel değerler hala yıkılmadığı için uygulamanın gizli gizli sürdürüldüğü daha önce belgelenmişti.