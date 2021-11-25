158 Nijeryalı düzensiz göçmen, Libya'dan ülkelerine döndü

Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Nijeryalılar, Avrupa'ya gitmekten vazgeçerek geri dönme kararı aldı.

Avrupa'ya geçmeye çalışan Nijeryalı göçmenlerin bir bölümü, ülkelerine dönmeye karar verdi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, hükümet ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde, 158 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü belirtti.

7 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRECİ

Dönenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu aktaran Farinloye, bunlardan 3'ünün sağlık sorunları yaşadığını söyledi. Farinloye, dönenlerin 7 günlük karantina sürecine gireceğini, ondan sonra ailelerine teslim edileceğini ifade etti.

Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

ÇATIŞMALAR, NİJERYALILARI YERLERİNDEN EDİYOR

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.