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    16 yaşındaki çocuk, İsrail askerlerinin kurşunu ile hayatını kaybetti

    Odala köyüne düzenlenen baskında, Filistinlilerin karşı koyması üzerine arbede çıktı. İsrail askerlerinin silahından çıkan kurşun 16 yaşındaki çocuğa isabet etti. Çocuk hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 06.05.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 12:43
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    16 yaşındaki çocuk, İsrail askerlerinin kurşunu ile hayatını kaybetti

    İsrail askerlerinin, Filistinli halka uyguladığı baskı politikaları devam ediyor.

    Batı Şeria’nın Nablus kenti gece saatlerinde çatışmalara sahne oldu.

    İsrail askerleri, bölgede Filistinlilere ait zeytin bahçelerini yakarken, Burin köyündeki evleri de ateşe verdi.

    BASKIN DÜZENLENDİ

    Askerler son olarak, dün gece saatlerinde Odala köyüne baskın düzenledi. Filistinliler askerlere karşı koyunca arbede yaşandı.

    1 GENÇ YARALANDI

    Olaylarda, askerlerin silahlarından çıkan kurşunlardan biri, 16 yaşındaki Said Yusef Muhammed’e isabet etti. Bir Filistinli genç ise yaralandı.

    16 yaşındaki çocuk, İsrail askerlerinin kurşunu ile hayatını kaybetti VİDEO

    FUTBOLCU OLMAK İSTİYORDU

    Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre, Yusef Muhammed’in hayatını kaybettiği, diğer gencin ise Nablus'taki Rafidia Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Yaşamını yitiren gencin, futbolcu olmak istediği öğrenildi.

    16 yaşındaki çocuk, İsrail askerlerinin kurşunu ile hayatını kaybetti #1

    16 yaşındaki çocuk, İsrail askerlerinin kurşunu ile hayatını kaybetti #2

    16 yaşındaki çocuk, İsrail askerlerinin kurşunu ile hayatını kaybetti #3

    16 yaşındaki çocuk, İsrail askerlerinin kurşunu ile hayatını kaybetti #4

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