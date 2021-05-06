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- 16 yaşındaki çocuk, İsrail askerlerinin kurşunu ile hayatını kaybetti
16 yaşındaki çocuk, İsrail askerlerinin kurşunu ile hayatını kaybetti
- İHA
- 06.05.2021 - 12:39
- Güncelleme : 06.05.2021 - 12:43
İsrail askerlerinin, Filistinli halka uyguladığı baskı politikaları devam ediyor.
Batı Şeria’nın Nablus kenti gece saatlerinde çatışmalara sahne oldu.
İsrail askerleri, bölgede Filistinlilere ait zeytin bahçelerini yakarken, Burin köyündeki evleri de ateşe verdi.
BASKIN DÜZENLENDİ
Askerler son olarak, dün gece saatlerinde Odala köyüne baskın düzenledi. Filistinliler askerlere karşı koyunca arbede yaşandı.
1 GENÇ YARALANDI
Olaylarda, askerlerin silahlarından çıkan kurşunlardan biri, 16 yaşındaki Said Yusef Muhammed’e isabet etti. Bir Filistinli genç ise yaralandı.
16 yaşındaki çocuk, İsrail askerlerinin kurşunu ile hayatını kaybetti VİDEO
FUTBOLCU OLMAK İSTİYORDU
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre, Yusef Muhammed’in hayatını kaybettiği, diğer gencin ise Nablus'taki Rafidia Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Yaşamını yitiren gencin, futbolcu olmak istediği öğrenildi.