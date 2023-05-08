17 kişinin öldüğü saldırıların ardından Sırbistan'da halk sokağa döküldü Sırbistan'da geçen hafta gerçekleşen ve 17 kişinin ölümüne yol açan 2 silahlı saldırının ardından halk, "Şiddete hayır" sloganıyla sokağa çıktı.

AA

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 14 yaşındaki K.K., 3 Mayıs'ta silahla ateş açmış, saldırı sonucu 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişi ölmüş ve 6'sı çocuk, 1'i öğretmen 7 kişi yaralanmıştı.

14 yaşındaki çocuğun saldırıyı 1 aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu aktarılmıştı.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra da 21 yaşındaki saldırgan U.B., Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Ülkede 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2 silahlı saldırının ardından ulusal yas ilan edilmişti.

Halk sokağa döküldü

Muhalefet partilerinin çağrısı üzerine başta başkent Belgrad olmak üzere Novi Sad ve Niş kentlerinde toplanan kalabalık saldırıların ardından kamuoyunda 'şiddet tanıtımının yapılmasının' durdurulmasını talep etti.

Başkentteki meclis binası önünde toplanan yaklaşık 50 bin kişi İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ve Sırbistan Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) Müdürü Aleksandar Vulin'in istifasını isterken ülkede yayımlanan ve şiddetin her boyutunun yer aldığı reality programlarının kaldırılması çağrısında bulundu.

Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda 12 Mayıs Cuma günü 'Sırbistan'da her şeyin duracağını' iddia eden kalabalık, Sırbistan Meclisi'nden hükümetin ülkedeki güvenlik sorumluluğunu ele alacağı olağanüstü oturum düzenlemesini istedi.

Novi Sad'daki Özgürlük Meydanı'nda toplanan binlerce kişi de aynı talepleri yinelerken gösteride saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

1500 silah teslim edildi

Hükümetin aldığı tedbirler çerçevesinde ülke genelindeki 1800 okulda 2'şer polisin görev aldığı bildirilirken polislerin ayrıca sokak, alışveriş merkezi ve otobüs durakları gibi insanların kalabalık olduğu yerlerde de bulunduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in kararı üzerine bugün yasa dışı silah bulunduranların bu silahları 'gönüllü' teslim etmeleri süreci de başladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 8 Haziran'a kadar devam edecek uygulamanın ilk gününde 1500 silah, 50 bin kurşun ve 100'den fazla bombanın teslim edildiği kaydedildi.