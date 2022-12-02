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    Rusya'da MiG-31 savaş uçağı düştü

    Eğitim uçuşu sırasında havalanan uçak, kalkıştan hemen sonra düştü. Kaza sonrası yapılan açıklamada, can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
    • 02.12.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 12:14
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    Rusya'da MiG-31 savaş uçağı düştü

    Rusya, bir kez daha uçak kazasıyla sarsıldı.

    MiG-31 tipi savaş uçağı, Primorskiy bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düştü.

    Kalkıştan hemen sonra düştü

    Rusya Acil Durum Bakanlığı, "MiG-31, kalkıştan hemen sonra düştü. Alekseevka köyü yakınlarındaki bir ormanlık alana düştü. Mürettebat, fırlatma koltuğuyla uçaktan atladı." denildi.

    İlk verilere göre can kaybı veya yerleşim yerinde bir yıkım olmadığı belirtildi. Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı, düşmeye teknik arızanın neden olabileceği kaydedildi.

    Bu kaza ilk değil

    AA'nın haberine göre, acil durumla ilgili bilgiler, Doğu Askeri Bölgesi basın servisi tarafından da doğrulandı.

    Geçtiğimiz ekim ayında, Rusya'nın Yeysk kentinde savaş uçağının yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 13 kişi ölmüştü.

    Rusya da MiG-31 savaş uçağı düştü #1


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