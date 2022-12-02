Rusya'da MiG-31 savaş uçağı düştü

Eğitim uçuşu sırasında havalanan uçak, kalkıştan hemen sonra düştü. Kaza sonrası yapılan açıklamada, can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Rusya, bir kez daha uçak kazasıyla sarsıldı.

MiG-31 tipi savaş uçağı, Primorskiy bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düştü.

Kalkıştan hemen sonra düştü

Rusya Acil Durum Bakanlığı, "MiG-31, kalkıştan hemen sonra düştü. Alekseevka köyü yakınlarındaki bir ormanlık alana düştü. Mürettebat, fırlatma koltuğuyla uçaktan atladı." denildi.

İlk verilere göre can kaybı veya yerleşim yerinde bir yıkım olmadığı belirtildi. Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı, düşmeye teknik arızanın neden olabileceği kaydedildi.

Bu kaza ilk değil

AA'nın haberine göre, acil durumla ilgili bilgiler, Doğu Askeri Bölgesi basın servisi tarafından da doğrulandı.

Geçtiğimiz ekim ayında, Rusya'nın Yeysk kentinde savaş uçağının yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 13 kişi ölmüştü.