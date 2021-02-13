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    İsrail’de küçük uçak düştü

    Küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü. Kazanın nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.02.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 18:05
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    İsrail’de küçük uçak düştü

    İsrail’in kuzeyindeki Afula kenti yakınında küçük bir uçak düştü.

    İsrail basınında yer alan haberlere göre, küçük bir uçak, Afula yakınlarında tarım arazisine düştü.

    KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ

    Kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edilirken, uçakta bulunan biri yolcu iki kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    İsrail basını, kazadan fotoğraf paylaşırken, resmi makamlardan olayın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    İsrail’de küçük uçak düştü VİDEO

     

    İsrail’de küçük uçak düştü #1

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