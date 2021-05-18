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    ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseliyor

    ABD'de, koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 493 artarak, 586 bin 471'e ulaştı.
    • AA
    • 18.05.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 17:40
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    ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseliyor

    Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 53 bin 585 artışla, 32 milyon 995 bin 105'e yükseldi.

    587 BİNE YAKLAŞTI

    Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 493 artarak, 586 bin 471'e çıktı.

    KALİFORNİYA ZİRVEDE

    Kaliforniya, 3 milyon 769 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 931 binden fazla vakayla Teksas ve 2 milyon 293 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

    Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da Kaliforniya, 62 bin 699 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 989 ve Teksas'ta 50 bin 972 olarak kayıtlara geçti.

    123 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

    ABD'de koronavirüs aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 157 milyondan fazla kişiye ilk doz, 123 milyonu aşkın kişiye ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı.

    ABD de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseliyor #1

    Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 25 milyon 228 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 657 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

    Koronavirüs kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 436 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 278 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

    ABD de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseliyor #2

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