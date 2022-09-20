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    Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken ile görüştü

    Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşme gerçekleştirdi. Masada ele alınmak üzere çok sayıda konu bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 17:15
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.

    Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunuyor.

    ABD'de Çavuşoğlu-Blinken zirvesi

    Bu kapsamda Çavuşoğlu, Blinken ile heyetlerin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Türkiye'ye F-16 tedariki ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin gündemde olması bekleniyor.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken ile görüştü VİDEO

    Gündemdeki konular

    Masadaki diğer konuların, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ermeni güçlerinin provokasyonları sonucu çıkan çatışmalar ve Yunanistan meselesinden oluşması öngörülüyor.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken ile görüştü #1

    Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken ile görüştü #2

    Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken ile görüştü #3

    Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken ile görüştü #4


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