Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşme gerçekleştirdi. Masada ele alınmak üzere çok sayıda konu bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunuyor.

ABD'de Çavuşoğlu-Blinken zirvesi

Bu kapsamda Çavuşoğlu, Blinken ile heyetlerin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'ye F-16 tedariki ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin gündemde olması bekleniyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken ile görüştü VİDEO



Gündemdeki konular

Masadaki diğer konuların, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ermeni güçlerinin provokasyonları sonucu çıkan çatışmalar ve Yunanistan meselesinden oluşması öngörülüyor.