2 ABD'li turist, alkollü girdikleri Eyfel Kulesi'nde sızdı Eyfel Kulesi'ne alkollüyken bilet alıp giren 2 ABD'li turist, sızdıkları için burada bir gece mahsur kaldı. Güvenlik nedeniyle polis karakoluna götürülen 2 turist, tehlike arz etmedikleri gerekçesiyle savcılığın kararıyla serbest bırakıldı…

AA

Dünyanın en çok turist çeken yerlerinden biri Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi…

2 ABD’li turist de Eyfel’i görmek istedi ve bilet aldı.

Eyfel'de sızdılar

Ancak alkollü olan turistler, girdikleri Eyfel Kulesi'nde sızdı.

Ülke basınındaki haberlere göre, kuleyi işleten Sete firmasının güvenlik personeli, sabah ziyaret saatine yakın kontrol için girdikleri kulenin halka kapalı bir bölümünde 2 adamı fark etti.

Yasak bölgeydi

Güvenlik görevlileri, itfaiyecilerin yardımıyla kuleden çıkarttıkları 2 ABD'liyi Paris'in 7'nci bölgesindeki polis karakoluna teslim etti.

Polis kaynakları, 2 turistin ABD'den geldiklerini ve 13 Ağustos gecesi girdikleri kuleden çıkış yapacakları sırada bariyerleri aşarak iki ve üçüncü kat arasındaki yasak bir bölgeye girdikten sonra burada sızdıklarını belirtti.

2 turist serbest kaldı

Öte yandan kulenin işletmecisi, iki adam hakkında bu hafta suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Firma, olay nedeniyle kulenin ziyarete 1 saat geç açıldığını bildirdi.

Fransız basını ise savcılığın tehlike arz etmedikleri gerekçesiyle 2 adamı serbest bıraktığını aktardı.

Bomba ihbarları nedeniyle Eyfel Kulesi bir günde 2 kez tahliye edildi

Öte yandan Eyfel Kulesi, 12 Ağustos'ta asılsız iki bomba ihbarı üzerine güvenlik gerekçesiyle 2 defa tahliye edilmişti.

14 Ağustos'ta da Paris'teki 3 polis merkezine kulede bomba bulunduğuna ilişkin ihbar mektubu gönderilmiş ancak Sete firması, güvenlik zafiyeti olmadığı gerekçesiyle alanı tahliye etmeyi reddetmişti.

Bomba ihbarları nedeniyle Eyfel Kulesi'ne turistik ziyaretlerde önemli aksamalar yaşanıyor.