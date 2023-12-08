AA
Gazze'de kan durmuyor.
İsrail, tam 2 aydır bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Sivillerin sıkça hedef alındığı savaşta, binlerce kadın ve çocuk hayatını kaybediyor.
Can kaybı son 24 saatte 310 arttı
Havadan, karadan ve denizden gece-gündüz demeden saldırılar devam ederken, can kaybının da önüne geçilemiyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan bilançoya ilişkin açıklama geldi.
Bakanlık, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 310 artarak 17 bin 487 olduğunu belirtti.
İsrail kalıcı ateşkes çağrılarına aldırış etmiyor
Sağlık sisteminin adeta çöktüğü, hastanelerin bombalandığı savaş, insani aranın ardından yeniden alevlendi.
Ateşkes çağrıları devam ederken İsrail ise kulak asmıyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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