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2 ay geride kaldı! Gazze'de can kaybı 17 bin 487 oldu

2 ay geride kaldı! Gazze'de can kaybı 17 bin 487 oldu İsrail'in sistematik olarak saldırdığı Gazze'de can kaybı giderek ağırlaşıyor. Son 24 saatte öldürülenlerin sayısı 310 artarak 17 bin 487'ye ulaştı.