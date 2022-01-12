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    2 bin 95 Rus ve yabancı vatandaş, Kazakistan'dan tahliye edildi

    Rus Hava Kuvvetleri, Orta Asya ülkesinden tahliye operasyonu gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 10:47
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    2 bin 95 Rus ve yabancı vatandaş, Kazakistan'dan tahliye edildi

    Kazakistan'da yaşanan iç karışıklığın ardından ülkeden ayrılmak isteyenlerle ilgili seferler düzenleniyor.

    Orta Asya ülkesinde bulunan 376 Rus vatandaşı, Moskova'ya götürüldü.

    RUSYA'DAN TAHLİYE OPERASYONU

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus Hava Kuvvetleri, toplam 2 bin 95 Rus ve yabancı vatandaşı yerine ulaştırdı. 11 Ocak'ta 376 Rus vatandaşı Moskova'ya nakledildi." denildi.

    2 bin 95 Rus ve yabancı vatandaş, Kazakistan dan tahliye edildi #1

    ALMATI'DA SON DURUM

    Almatı kentindeki havalimanı, bir grubun eline geçmiş, daha sonra havalimanında kontrol sağlanmıştı.

    TASS'ın haberine göre, uçuşlar tam olarak gerçekleştirilemiyor ve çalışmalar devam ediyor.


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