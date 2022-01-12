2 bin 95 Rus ve yabancı vatandaş, Kazakistan'dan tahliye edildi

2 bin 95 Rus ve yabancı vatandaş, Kazakistan'dan tahliye edildi

Rus Hava Kuvvetleri, Orta Asya ülkesinden tahliye operasyonu gerçekleştirdi.

Kazakistan'da yaşanan iç karışıklığın ardından ülkeden ayrılmak isteyenlerle ilgili seferler düzenleniyor.

Orta Asya ülkesinde bulunan 376 Rus vatandaşı, Moskova'ya götürüldü.

RUSYA'DAN TAHLİYE OPERASYONU

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus Hava Kuvvetleri, toplam 2 bin 95 Rus ve yabancı vatandaşı yerine ulaştırdı. 11 Ocak'ta 376 Rus vatandaşı Moskova'ya nakledildi." denildi.

ALMATI'DA SON DURUM

Almatı kentindeki havalimanı, bir grubun eline geçmiş, daha sonra havalimanında kontrol sağlanmıştı.

TASS'ın haberine göre, uçuşlar tam olarak gerçekleştirilemiyor ve çalışmalar devam ediyor.