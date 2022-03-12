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    2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank kapanları, Kiev savunmasında kullanılıyor

    2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank kapanları, Kiev savunmasında kullanılıyor

    Kiev Müzesi'nden çıkarılan, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank kapanı, Ukrayna'nın başkentinin savunması için barikat olarak kullanılıyor.
    • AA
    • 12.03.2022 - 00:18
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    İkinci Dünya Savaşı`nda Nazi tanklarına karşı Kiev’in savunulması için kullanılan ve bir müzede sergilenen tanksavar demir kirpiler, Rus güçlerinin kente olası girişine karşı yeniden başkent sokaklarına konuşlandırıldı.

    UKRAYNALILAR KİEV'İ SAVUNMAK İÇİN HER ŞEYİ KULLANIYOR

    Ukrayna yönetimi, Rus güçlerinin olası saldırısı nedeniyle başkent Kiev’in savunulması için ellerindeki tüm malzemeleri kullanmaya çalışıyor.

    Kiev’e giden ana yolların yanı sıra kentteki hemen hemen her sokakta alınan olağanüstü önlemler dikkati çekiyor.

    2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank kapanları, Kiev savunmasında kullanılıyor - FOTO GALERİ

    2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank kapanları, Kiev savunmasında kullanılıyor - VİDEO

    NAZİLERE KARŞI KULLANILAN KAPANLAR KURULDU

    Ukraynalılar bulabildikleri her malzemeyle olası saldırılarda Rus zırhlıları ve tanklarını engellemek için yollara barikatlar kurdu.

    2. Dünya Savaşı ndan kalma tank kapanları, Kiev savunmasında kullanılıyor #1

    İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi tanklarını engellemek için kullanılan ve Kiev Müzesi`nde sergilenen demir kirpiler yeniden başkentin sokaklarına yerleştirildi.

    2. Dünya Savaşı ndan kalma tank kapanları, Kiev savunmasında kullanılıyor #2

    Nazilere karşı kullanılan bu anti tank kirpileriyle Kiev’e girmeleri halinde bu kez de Rus tankları ve zırhlıları engellenmeye çalışılacak.

    2. Dünya Savaşı ndan kalma tank kapanları, Kiev savunmasında kullanılıyor #3

    2. Dünya Savaşı ndan kalma tank kapanları, Kiev savunmasında kullanılıyor #4


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