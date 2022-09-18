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    2. Elizabeth'in cenaze törenini izlemek isteyenler, Londra'da kamp kurdu

    96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yarın gerçekleşecek cenaze törenini yakından izlemek isteyen sevenleri, The Mall caddesine çadır kurdu.
    • 18.09.2022 - 18:42
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    2. Elizabeth'in cenaze törenini izlemek isteyenler, Londra'da kamp kurdu

    96 yaşında hayata veda eden Kraliçe 2.Elizabeth 8 Eylül 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

    İngitere'yi yasa boğan ölüm sonrası 10 günlük bir cenaze programı düzenlendi.

    Yarın defnedilecek Elizabeth'in cenaze töreni için bazı vatandaşlar, şimdiden hazırlanmaya başladı.

    Naaşın geçeceği güzergahlara çadır kurdular

    The Mall caddesi ve cenaze aracının geçeceği güzergaha çadır kuran bazı vatandaşların töreni izlemek için şimdiden beklemeye başladığı görüldü.

    2. Elizabeth in cenaze törenini izlemek isteyenler, Londra da kamp kurdu #1

    Cenaze yarın öğlen gerçekleşecek

    Öte yandan cenaze töreni sebebiyle İngiltere'de tüm resmi daireler kapalı olacak. 2. Elizabeth'in cenaze töreni İngiltere saatiyle 11.00, Türkiye saatiyle 13.00'da yapılacak.

    Şu an itibariyle Westhminster Sarayı'nda yatan naaş, daha sonra Westminster Manastırına taşınacak.

    2. Elizabeth in cenaze törenini izlemek isteyenler, Londra da kamp kurdu #2

    Aziz George Katedraline gömülecek

    En sonunda bir konvoyla birlikte Windsor Kalesi'ne götürülecek olan Kraliçe, oradaki Aziz George Katedraline gömülecek.

    2. Elizabeth in cenaze törenini izlemek isteyenler, Londra da kamp kurdu #3

    2. Elizabeth in cenaze törenini izlemek isteyenler, Londra da kamp kurdu #4

    2. Elizabeth in cenaze törenini izlemek isteyenler, Londra da kamp kurdu #5

    2. Elizabeth in cenaze törenini izlemek isteyenler, Londra da kamp kurdu #6

    2. Elizabeth in cenaze törenini izlemek isteyenler, Londra da kamp kurdu #7

    2. Elizabeth in cenaze törenini izlemek isteyenler, Londra da kamp kurdu #8

    2. Elizabeth in cenaze törenini izlemek isteyenler, Londra da kamp kurdu #9

    2. Elizabeth in cenaze törenini izlemek isteyenler, Londra da kamp kurdu #10

    2. Elizabeth in cenaze törenini izlemek isteyenler, Londra da kamp kurdu #11

    2. Elizabeth in cenaze törenini izlemek isteyenler, Londra da kamp kurdu #12

    2. Elizabeth in cenaze törenini izlemek isteyenler, Londra da kamp kurdu #13

    2. Elizabeth in cenaze törenini izlemek isteyenler, Londra da kamp kurdu #14


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