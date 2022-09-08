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    2. Elizabeth'in ölüm ilanı Buckingham Sarayı'nın kapısında

    2. Elizabeth'in ölüm ilanı Buckingham Sarayı'nın kapısında

    96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm ilanı saray görevlileri tarafından kapıya asıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 21:27
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 21:49
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    İngiltere Kraliçesini kaybetti.

    2. Elizabeth, 96 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    Dünya gündemine oturan bu gelişmeden sonra İngiltere'de Kraliçe'nin sevenleri Buckingham Sarayı'nın önünde toplanmaya başladı.

    Tarihe damga vuran, İngiltere tarihi ile adete özdeşleşen tahtta kaldığı 70 yıl boyunca giyim tarzı ve şapka tasarımlarıyla kraliyet tarihinin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Kraliçe'ye binlerce kişi veda etmeye geldi.

    Ölüm ilanı sarayın kapısında

    Kalabalık saray önünde toplanırken saray görevlileri de Kraliçe'nin ölüm ilanını giriş kapısına astı.

    İlanın kapıya asıldığı o tarihi anlar ise objektiflere yansıdı.

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth öldü VİDEO

    2. Elizabeth in ölüm ilanı Buckingham Sarayı nın kapısında #1

    2. Elizabeth in ölüm ilanı Buckingham Sarayı nın kapısında #2

    2. Elizabeth in ölüm ilanı Buckingham Sarayı nın kapısında #3


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