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2 saatte 61 bin yıldırımın düştüğü Hindistan'da 12 kişi can verdi Abone Olun

2 saatte 61 bin yıldırımın düştüğü Hindistan'da 12 kişi can verdi Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu Hindistan'ın doğu kesimlerinde 2 saat içinde 61 bin yıldırım düşmesi sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi.

İHA Hindistan'ın Odisha eyaletinde gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında... Eyaletin başkenti Bhubaneswar'da şiddetli yağışlarla birlikte 2 saatte 61 bin yıldırım düştü. En az 12 kişi yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı. Perşembeye kadar devam edecek Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gök gürültülü sağanak yağışların perşembe gününe kadar süreceğini belirterek vatandaşları yıldırım çarpmalarına karşı uyardı. IMD, şiddetli yağışlar nedeniyle 7 bölgede turuncu alarm verirken diğer bölgelerde de sarı alarm verdi. Yıldırım nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin ailelerine 400 bin rupi maddi yardımda bulunulacağı belirtildi. Hindistan'ın doğu kesimlerinde muson yağmurlarının etkili olduğu bu aylarda sık sık yıldırım düşüyor.

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