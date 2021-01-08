2020, en sıcak yıl oldu

2020, en sıcak yıl oldu

Küresel ısınmayla gelen iklim değişiklikleri sebebiyle gerçekleşen orman yangınları ve tropikal fırtınalar, 2020'yi kaydedilen en sıcak yıl ilan etti.

Küresel ısınma, insan faaliyetleriyle etkisini giderek arttırarak iklim değişikliklerine neden oluyor.

İklim değişikliğiyle artan küresel sıcaklık, geçen yıl ilan edilen koronavirüs pandemisine rağmen artmaya devam etti. Kaydedilen en sıcak yıl olarak tarihe geçen 2020’de, özellikle Avrupa, Antarktika ve Sibirya’nın kuzeyinde yüksek ısı artışı görüldü.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI RİSKE GİRDİ

Ayrıca, 2020'de gezegendeki ortalama yüzey sıcaklığı, 1850-1900 sanayi öncesi döneminden 1,25 derece arttı. Bu durum ise yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlama hedefine ulaşmaya çalışan Paris İklim Anlaşması’nı büyük ölçüde riske attı.

2020 EN SICAK YIL OLDU

Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından yayınlanan sıcaklık verileri, son altı yılın tarihin kaydedilen en sıcak dönemi olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, son 6 yılın içinde sadece 2016 yılının, 2020'deki sıcaklıkla eşleştiğini söyledi. Ancak 4 yıl önce sıcaklıkları artıran doğal bir El Niño iklim olayı görüldüğünü belirten uzmanlar, bu durum nedeniyle 2020’nin en sıcak yıl olduğu aktardı.

AVRUPA'DA SICAKLIK 2020'DE 1.6 DERECE ARTTI

Bununla birlikte Avrupa kıtasındaki ülkeler ise geçen yıl hiç olmadığı kadar sıcak bir yıl geçirdi. Veriler ortalama sıcaklığın 2020’de ortalama olarak 1,6 derece arttığını gösterdi.

Avrupa’nın ardından ise aşırı sıcaklıklar Kuzey Kutbu ve Sibirya’nın kuzeyini etkiledi. Sıcaklıklar bölgenin büyük bir kısmında uzun vadeli ortalamadan 3 derece, bazı yerlerde ise 6 dereceden daha yüksek artış gördü.

SİBİRYA'DA SICAKLIK 38 DERECEYE ULAŞTI

Özellikle dünyanın en soğuk şehirlerinden biri olan Sibirya'nın kuzeydoğusundaki Verkhoyansk kasabasında haziran ayında hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı. Bu, Kuzey Kutup Dairesi'nde, kayıtların tutulmaya başlandığı 1885 yılından bu yana görülen en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçti.

BUZULLAR ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KÜÇÜLDÜ

Diğer taraftan, Kuzey Kutup Dairesi içinde salınan rekor 244 milyon ton karbondioksit kapsamlı orman yangınlarına neden oldu. Arktik deniz buzu da önemli ölçüde küçüldü.

"GEÇEN YILIN TARİHİN EN SICAK YILI OLMASI ŞAŞIRTICI DEĞİL"

C3S direktörü Carlo Buontempo, konuya ilişkin yaptığı açıklama, "2020 yılı, Kuzey Kutbu'ndaki olağanüstü sıcaklığıyla öne çıkıyor. Geçen yılın tarihin en sıcak yılı olması şaşırtıcı değil. Bu durum bize iklim eylemlerinin aciliyetini gösteriyor" dedi.

2021'İN DAHA SOĞUK OLMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, tropikal Pasifik'te La Niña hava fenomenin başlaması nedeniyle 2021’in son yıllara göre daha soğuk olması bekleniyor

La Niña, Pasifik’in sıcak yüzey sularında yer alan Güney Amerika’dan Filipinler’e doğru güçlü rüzgarlar estiğinde gerçekleşiyor.

Bu şekilde, Pasifik okyanusunun derinliklerinden gelen daha soğuk sular yüzeye çıkıyor. Ancak, Edinburgh Üniversitesi'nden Prof Dave Reay, "El Niña'nın küresel sıcaklıklara döngüsel artışı olmamasına rağmen, tehlikeli bir şekilde 1,5 derece sınırına yaklaşıyoruz. D

ünyadaki Covid kilitlenmeleri emisyonlarda hafif bir düşüşe neden olmuş olabilir, ancak atmosferde biriken CO2 hala hızla artıyor. küresel ekonomik iyileşme yeşil olmadığı sürece, dünyadaki milyonlarca insanın geleceği gerçekten çok karanlık görünüyor" dedi.



