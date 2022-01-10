2022 Altın Küre Ödülleri’ne sadece bir yıldız katıldı

2022 Altın Küre Ödülleri’ne sadece bir yıldız katıldı

Seyircisiz, kırmızı halısız, ünlülerin ve medyanın katılımı olmadan gerçekleşen 2022 Altın Küre Ödülleri'ne sadece bir ünlü isim, video mesaj yoluyla katıldı ve HFPA’ya destek verdi.

Geçtiğimiz yıllarda ayrımcı politikası sebebiyle Altın Küre Ödülleri’ni düzenleyen HFPA-Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği), büyük tepkilerle karşılaşmıştı.

HFPA, adayların belirlenmesi sürecinde pek çok usulsüzlük yapıldığı ve seçim komitesinde sadece beyazların bulunması sebebiyle protesto edilmişti.

3 ÖDÜLÜNÜ İADE ETTİ

Sanatçılar, ödül töreninin protesto edilmesi çağrısı yaparken, en sert tepkiyi Tom Cruise göstermiş ve kazandığı üç ödülü iade etmişti.

NBC kanalı da HFPA'nın ayrımcı politikaları nedeniyle Altın Küre Ödülleri'ni yayınlamayacağını duyurmuştu.

SADECE 1 YILDIZ KATILDI

Tüm bu tepkiler ışığında seyircisiz ve son yılların en sönük ödül töreni olarak hafızalara kazınan 2022 Altın Küre Ödülleri’nde, hiçbir yıldız isim yer almadı.

Biri hariç...

Altın Küre Ödülleri’ne önceden çekilen videosuyla katılan tek isim,oyuncu Jamie Lee Curtis oldu.

"HFPA HER YIL MİLYONLARCA DOLAR BAĞIŞTA BULUNUYOR"

63 yaşındaki Amerikalı oyuncu, HFPA’nın ticari olmayan bir birlik ve yardım örgütü olarak yıl boyunca yaptığı hayırsever çabaları hakkında konuştu.

“Bu girişimle ilişkili olmaktan gurur duyuyorum." diyen Curtis, Twitter’da yayınlanan videosunda, HFPA’nın her yıl milyonlarca dolar bağışta bulunduğunu anlattı.

“ONURLANDIRMAK VE YANLARINDA DURMAK İSTEDİM”

Birliğin bu yardımları kamera kaydına almadan, sessizce yaptığını söyleyen Curtis, “Birkaç kez bu gecenin sunuculuğunu üstlenme şansına sahip oldum. Bu nedenle, cömertlikle hizmete ve yardıma devam eden HFPA’yı onurlandırmak ve yanlarında durmak istedim.” dedi.