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    2022 Grammy Ödülleri'nde konuşan Zelensky'den 'sessiz kalmayın' çağrısı

    Bu yıl 64'üncüsü verilen 2022 Grammy Ödülleri’nde konuşan Vladimir Zelensky, "Elinizden gelen her şekilde bize destek verin ama sessiz kalmayın" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:12
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    2022 Grammy Ödülleri'nde konuşan Zelensky'den 'sessiz kalmayın' çağrısı

    Salgın nedeniyle iki kez ertelenen Grammy ödülleri dün, gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen ve Trevor Noah'ın sunuculuğunu yaptığı törenle sahiplerine verildi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensyk'nin Grammy seyircisine karşı dev ekrana yansıtılan videolu konuşması, gecenin en dikkat çekici yanı oldu.

    Zelensky konuşmasında, savaşta 153 çocuğun hayatını kaybettiğini, 400'den fazla çocuğun da yaralandığını belirterek şunları söyledi:

    "Bizim müzisyenlerimiz smokin yerine zırh giyiyor. Hastanelerde, her ne kadar onları duyamasalar da yaralılara şarkı söylüyorlar.

    "ELİNİZDEN GELEN HER ŞEKİLDE BİZE DESTEK VERİN, SESSİZ KALMAYIN"

    Topraklarımızda, bombalarıyla korkunç sessizliği getiren Rusya ile savaşıyoruz. Ölüm sessizliği. Sessizliği müziğinizle doldurun. Bugün hikayemizi anlatmak için doldurun. Sosyal ağlarınızda, televizyonlarda savaşla ilgili gerçeği anlatın. Elinizden gelen her şekilde bize destek verin, ama sessiz kalmayın. Savaş tüm şehirlerimizi mahvediyor. Onlar şimdiden efsane. Ama benim onlar için bir hayalim var. Özgür olmaları. Sizin Grammy sahnesinde özgür olmanız gibi."

    JON BATISTE, 5 ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

    Öte yandan gecenin kazananı, 11 dalda aday gösterilen ve Yılın Albümü dahil 5 ödülü kucaklayarak törenden ayrılan Jon Batiste oldu.

    Silk Sonic grubu ise Yılın Kaydı dahil dört ödül alırken; Olivia Rodrigo ve Foo Fighters üçer Grammy ile törenin öne çıkan isimleri oldu.

    2022 Grammy Ödülleri nde konuşan Zelensky den sessiz kalmayın çağrısı #1

    2022 Grammy Ödülleri nde konuşan Zelensky den sessiz kalmayın çağrısı #2

    2022 Grammy Ödülleri nde konuşan Zelensky den sessiz kalmayın çağrısı #3

    2022 Grammy Ödülleri nde konuşan Zelensky den sessiz kalmayın çağrısı #4

    2022 Grammy Ödülleri nde konuşan Zelensky den sessiz kalmayın çağrısı #5

    2022 Grammy Ödülleri nde konuşan Zelensky den sessiz kalmayın çağrısı #6


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