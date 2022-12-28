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    2022 İtalya'da en sıcak yıl oldu

    2022'nin İtalya'nın şimdiye kadar geçirdiği "en sıcak yıl" olduğu belirtildi.
    • 28.12.2022 - 06:26
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    2022 İtalya'da en sıcak yıl oldu

    İtalya Ulusal Araştırma Konseyinden (CNR) yapılan açıklamada, 2022'nin, ölçümlerin tutulmaya başlandığı 1800'lerden bugüne kadar kaydedilen en sıcak yıl olduğu bildirildi.

    İtalya'nın en sıcak yılı

    CNR'den İklim Bilimci Bernardo Gozzini, Aralık 2022'de kaydedilen yüksek sıcaklıkların, geride kalan 11 aylık dönemle uyumlu gittiğini ifade etti.

    Bu yılki rekorun yüksek ve ortalama sıcaklıklarla alakalı olduğunu kaydeden Gozzini, ülkedeki düşük sıcaklıklar açısından rekorun 2018'de olduğunu belirtti.

    Gozzini ayrıca ülke genelinde yılbaşı gecesinde hava sıcaklıklarının ortalamanın 5-6 derece üzerinde seyretmesinin beklendiğini bildirdi.

    En şiddetli kuraklık yaşandı

    AA'nın haberine göre İtalya, yıl içinde aşırı sıcaklar ve yağışların azlığı sebebiyle son 70 senenin en şiddetli kuraklığını yaşamıştı.

    İtalya Ziraatçiler Derneği (Coldiretti) de bu yılki kuraklığın özellikle tarım sektöründe 6 milyar avro zarara yol açtığını bildirmişti.

    2022 İtalya da en sıcak yıl oldu #1


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