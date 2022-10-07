2022 Nobel Barış Ödülü'nün sahipleri belli oldu

Komite, ödülün kimlere verildiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak, "Savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini belgelemek üzere olağanüstü çaba sarf ettiler" denildi.

Bu yılki Nobel Barış Ödülü, üç ülkeye gitti.

Ödül, Ukrayna, Rusya ve Belarus'taki insan hakları savunucularına verildi.

Nobel Barış Ödülü'nün verildiği isim ve kuruluşlar

Nobel komitesi, Belarus'tan Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları örgütü Sivil Özgürlükler Merkezi'ni ödüllendirdi.

Nobel Ödülü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Ödülü sahipleri, kendi ülkelerindeki sivil toplumu temsil ediyor." denildi.

"Savaş suçlarını belgelemek için olağanüstü çaba sarf ettiler"

Ödülün sahiplerinin, uzun yıllardır bu ülkelerdeki vatandaşların temel haklarını koruma hakkını destekledikleri belirtildi.

Açıklamada, "Savaş suçlarını, insan hakları ihlallerini ve yetkinin kötüye kullanılmasını belgelemek üzere olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Birlikte barış ve demokrasi için sivil toplumun önemini gösteriyorlar." ifadeleri kullanıldı.

2022 Nobel Barış Ödülü'nün kazananları hakkında

Belarus'ta 1980'lerin ortalarında ortaya çıkan demokrasi hareketinin önderlerinden biri olan Ales Bialiatski, hayatını ülkesinde demokrasiyi ve barışı teşvik etmeye adadı.

Bialiatski, Belarus'ta cumhurbaşkanına tartışmalı yetkiler tanıyan ve geniş çaplı gösterileri tetikleyen anayasa değişikliklerine karşılık 1996'da Viasna (Bahar) örgütünü kurdu.

Hapis yattı, gösterilerin ardından yine tutuklandı

Tutuklu göstericilere ve ailelerine destek veren Viasna, sonraki yıllarda yetkililerin siyasi mahkumlara yönelik işkencelerini belgeleyen ve protesto eden geniş tabanlı bir insan hakları örgütüne dönüştü.

2011'den 2014'e kadar hapis yatan Bialiatski, 2020'de rejime karşı yapılan geniş çaplı gösterilerin ardından tekrar tutuklandı.

Tutukluluk hali yargılanmadan devam eden Bialiatski, zorluklara rağmen Belarus'ta insan hakları ve demokrasi için verdiği mücadelede geri adım atmadı.

Rusya'daki insan hakları örgütü Memorial

AA'nın aktardığına göre, Rusya'daki insan hakları örgütü Memorial, 1987'de komünist rejimin zulmünün kurbanlarının unutulmamasını sağlamak isteyen eski Sovyetler Birliği'ndeki insan hakları aktivistleri tarafından kuruldu.

Memorial'ın kurucuları arasında Nobel Barış Ödülü sahibi Andrei Sakharov ve insan hakları savunucusu Svetlana Gannushkina yer aldı.

Sovyetler'den sonra Rusya'daki en büyük örgüt oldu

"Yeni suçların önlenmesi için geçmiş suçlarla yüzleşmenin gerekli olduğu" fikriyle hareket eden Memorial, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'daki en büyük insan hakları örgütü haline geldi.

Memorial, Rus gözaltı merkezlerindeki siyasi mahkumlar hakkında en güvenilir bilgi kaynağı haline gelmenin yanı sıra militarizmle mücadelenin ve insan hakları ile hukukun üstünlüğünü teşvik etme çabalarının ön saflarında yer alıyor.

Yetkililer, Rusya'daki siyasi baskı ve insan hakları ihlalleri hakkında sistematik biçimde bilgi derleyen Memorial'ın, Aralık 2021'de zorla tasfiye edilmesine ve Memorial tarafından kurulan dokümantasyon merkezinin kalıcı olarak kapatılmasına karar verdi.

Kiev'de kurulan örgüt

Center for Civil Liberties, Ukrayna'da insan hakları ve demokrasiyi geliştirmek amacıyla 2007'de Kiev'de kuruldu.

Yetkililere Ukrayna'yı tam teşekküllü bir demokrasi yapması için baskı yapan Center for Civil Liberties, ülkeyi hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir devlet haline getirmek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmasını aktif olarak savundu.

Center for Civil Liberties, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Ukraynalı sivil nüfusa karşı Rus savaş suçlarını tespit etme ve belgeleme çabalarına girişti.

2021'de Nobel Barış Ödülü'nün kazananları

2021 Nobel Barış Ödülü'nü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazanmıştı.

Filipinler'de gücün kötüye kullanılmasını, şiddete başvurulmasını ve artan otoriterliği gündemde tutmaya çalışan Ressa, 2012 yılında dijital medya organı Rappler'ı kurmuştu.

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, Muratov'un da Rusya'da on yıllardır gitgide ağırlaşan koşullar altında ifade özgürlüğünü savunduğu belirtilmişti.

Muratov'un kurucusu olduğu bağımsız Novaja Gazeta gazetesinin, Rus toplumu için önemli bir bilgi kaynağı olduğu ifade ediliyor.

Ödül 1901 yılından bu yana veriliyor

2020'de Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Dünya Gıda Programı olurken, 2019'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali almıştı.

Nobel Barış Ödülü'nün geçmiş yıllardaki kazananları arasında eski ABD Başkanı Barack Obama, Filistinli lider Yasir Arafat, Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger yer alıyor.

Ödül, ilk defa 1901 yılında Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin kuruluşuna katkılarından ötürü Frederic Passy ile birinci Evrensel Barış Kongresi'nin organizatörlerinden Henry Dunant'a verilmişti.

Pakistanlı aktivist Malala Yusufzay, 17 yaşındayken ödüle layık görülerek Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi olmuştu.