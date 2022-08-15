2022 yılında 20 bin göçmen Manş Denizi'ni geçti

İngiltere yerel basını tarafından paylaşılan göçmen geçişine ilişkin rakamlarına göre, 20 bin göçmen botlarla Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaştı.

Göçmenlerin botlarla Fransa'dan İngiltere'ye geçişi devam ediyor.

İngiliz yerel basınının yer verdiği haberde, göçmenlerle ilgili yaşanan durumun ayrıntıları paylaşıldı.

Göçmenler Manş Denizi'nde rekora imza attı

Habere göre, İngiltere ile Fransa'yı birbirinden ayıran Manş Denizi'nde göçmenlerin rekora imza attığı belirtildi.

20 bin göçmen botla İngiltere'ye geçti

Geçtiğimiz yıl Manş Denizi'ni botlarla geçen göçmen sayısının 28 bin 526 olduğu belirtilirken, bu yıl ise 20 bin 17'ye ulaştığı öne sürüldü.

Sadece bu ay, 3 bin 618 düzensiz göçmenin Fransa'dan küçük botlarla Manş Denizi yoluyla İngiltere'ye geldiği ifade edildi.

Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması

İki ülke, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması imzalamıştı.

İnsan hakları kuruluşları ise bu anlaşmaya tepki göstermişti.