2022 yılında seçim yapacak ülkeler

Fransa'dan Portekiz'e, Güney Kore'den Kosta Rika'ya çok sayıda ülke seçimlere sahne olacak.

Dünyada yeni yılda birçok ülkenin halkı sandık başına gidecek.

ABD'de 2020 yılında yapılan başkanlık seçimlerinin ardından Kasım 2022'de ara seçimler yapılacak.

Başkan Joe Biden'ın görev onayının düştüğü bir dönemde başkanlığı kaybeden Cumhuriyetçiler, yeniden bir toparlanma arayışı içinde.

DÜNYANIN 2022 GÜNDEMİ SEÇİMLER

Kolombiya'dan Bosna-Hersek'e ve Güney Kore'ye, 2022 yılı, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleriyle dolu olacak.

Diğer taraftan Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki seçimler de dikkatle izleniyor. Eyalette yaşayan seçmenler, Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) 5 yıl daha görevde kalıp kalmamasını oylayacak.

FRANSA

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimi Nisan 2022'de düzenlenecek. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, adaylığını henüz açıklamadı ancak yeni bir dönem için yarışa katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Adaylar arasında öne çıkan diğer isimler ise aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri Marine Le Pen ve aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour ile Ile-de-France bölgesi Başkanı Valerie Pecresse.

Son ankete göre, Macron ve Ile-de-France bölgesi Başkanı Valerie Pecresse'nin ikinci tura kalacağı sonucu ortaya çıktı.

PORTEKİZ

Kasım ayı başlarında, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, 5 Aralık'ta parlamentoyu feshetti ve ülkesinin 30 Ocak 2022'de erken seçime gideceğini duyurdu.

Anketler, görevdeki Sosyalistlerin, ana rakipleri olan merkez sağ Sosyal Demokratların önünde olduğunu gösteriyor. Foreign Policy'ye göre, asıl mesele, hangi partinin oy çokluğu ile ortaya çıkacağından çok, sorunlara çözüm üretecek bir koalisyonun oluşup oluşamayacağı.

KOSTA RİKA

Kosta Rika'da seçimlerin 6 Şubat 2022'de yapılması planlanıyor. Orta Amerika ülkesi; bir başkan, iki başkan yardımcısı ve meclisteki 57 sandalyenin tamamını seçecek.

Görevdeki Cumhurbaşkanı Carlos Alvarado Quesada'nın tekrar aday olmasına izin verilmesine rağmen, bir sonraki dönem için anayasal olarak izin çıkmadı.

MALİ

Mali, geçici olarak cumhurbaşkanlığı ve yasama seçimlerini şubat ayı sonu için planlıyor. Ülke, mayıs ayı sonlarında 9 ay içinde ikinci darbe girişimini yaşadı.

Şubat ayında kimin aday olacağı veya seçimlerin planlandığı gibi yapılıp yapılmayacağı hakkında henüz ayrıntılar mevcut değil.

GÜNEY KORE

Güney Kore'de seçimler Mart 2022'de düzenlenecek. 2017'de seçilen mevcut Devlet Başkanı Moon Jae-in, ikinci 5 yıllık görev süresi için aday olamıyor. Moon, koronavirüs salgınıyla mücadelesinin ilk aylarında takdir toplarken, görev onayı zaman içinde düşüş kaydetti.

Moon'un yerini almak için yarışan önde gelen iki aday, Liberal Demokrat Parti'den Lee Jae-myung ve muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nden (PPP) Yoon Seok-youl. Son anketler, Yoon'un üstünlük kurabileceğini gösteriyor. Güney Koreli gençler, Mart 2022 seçimlerinin "anahtarı" olacak.

MACARİSTAN

Macaristan'da parlamento seçimleri bahar aylarında yapılacak. Sandıkların nisan ya da mayıs ayında kurulması bekleniyor.

Başbakan Viktor Orban'a karşı birleşen muhalifler, ortak aday olarak Peter Marki-Zay'ı gösterdi.

AVUSTRALYA

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ı iktidara getiren son parlamento seçimleri 18 Mayıs 2019'da yapıldı. Bu, bir sonraki oylama için son tarihin 21 Mayıs 2022 olduğu anlamına geliyor.

Ancak seçimlerin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği henüz bilinmiyor. Seçimler yapıldığında, Avustralyalılar Temsilciler Meclisi'ndeki 151 sandalyenin tamamını ve Senato'daki 76 sandalyenin 40'ını seçecek.

Anketlere işaret eden bazı gözlemciler, Morrison'ın mayıs ayında Senato için "yarı seçim" yapabileceğini ve Meclis seçimlerini eylül ayına kadar erteleyebileceğini söylüyor.

FİLİPİNLER

Filipinler yasalarına göre, devlet başkanlarının görev süresi 6 yılla sınırlandırılıyor. Ülkede devlet başkan yardımcısı ise devlet başkanından ayrı olarak seçiliyor.

Seçimler, 9 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin bu seçimlerde devlet başkan yardımcısı olarak aday olması bekleniyor.

KOLOMBİYA

Kolombiyalılar, 2022'de yeni bir Kongre ve bir sonraki başkanlarını seçmek için sandık başına gidecek.

Mart ayında kongre seçimleri yapılacak. Kolombiyalılar, Temsilciler Meclisi'nin 166 üyesini ve Senato'nun 102 üyesini seçecek. Kongre seçimlerinin yanı sıra, partiler arası istişareler adı verilen başkanlık ön seçimleri yapılacak.

Mayıs ayında başkanlık seçimlerinin ilk turu yapılacak. Hiçbir adayın oyların çoğunluğunu alamaması halinde, haziran ayında ikinci tur yapılacak. Mevcut Devlet Başkanı Ivan Duque, görev süresi nedeniyle yeniden aday olamıyor.

KENYA

Kenya halkı, 9 Ağustos 2022'de kurulacak sandıklarda oylarını kullanarak parlamento üyelerini ve yeni cumhurbaşkanını seçecek.

Görevdeki Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, şu anda ikinci beş yıllık döneminde ve üçüncü dönem için aday olamıyor.

Kenyatta'nın yardımcısı William Ruto, seçimlerin favori ismi olarak gösteriliyor.

İSVEÇ

İsveç halkı, 11 Eylül 2022'de sandık başına gidecek. Ülke, ilk kadın başbakan seçilen Magdalena Andersson'un 7 saat sonra istifa etmesi ve yeniden bu göreve seçilmesiyle dünyanın gündemine oturmuştu.

Andersson muhalifleri, yeni hükümeti "9 aylık geçici hükümet" olarak nitelendiriyor ve eylüldeki seçimlere kadar başarı sağlayamayacağını savunuyor.

BREZİLYA

Ülkedeki genel seçimler için tarih, 2 Ekim 2022 olarak belirlendi. Brezilyalılar yeni bir devlet başkanı, başkan yardımcısı ve Kongre üyelerini seçecek.

Görevdeki Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun ikinci bir dört yıllık görev süresi için aday olması bekleniyor.

Bolsonaro, koronavirüs salgını sürecinde aşı ve diğer pandemi tedbirlerine karşı yaptığı açıklamalarla biliniyor.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek halkının, Ekim 2022'de sandık başına gitmesi bekleniyor. Ülkede 4 yılda bir seçim yapılıyor.

Seçmenler, üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin yanı sıra kanton, entite ve devlet düzeyindeki hükümetleri ve milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak.

Hiçbir isim resmen adaylığını açıklamadı ancak Bakir İzzetbegoviç, Milorad Dodik ve Zeljko Komsic'in yeniden seçilmek için aday olması bekleniyor. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç'in aday olup olmayacağı henüz belli değil.

TUNUS

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2022'de hükümet sistemi değişikliği konusunda Anayasa referandumu düzenleneceğini duyurdu.

Ülkedeki erken genel seçim tarihi ise 17 Aralık 2022 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Said'e göre, bu yol haritası ülkeyi ve halkı "özgürleştirmek" için gerekli.