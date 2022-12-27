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    2022’nin en yıkıcı doğal afetleri raporlandı

    2022’de iklim değişikliğine bağlı en yıkıcı doğal afetleri ve beraberinde getirdiği maddi hasarı içeren bir rapor yayınlandı. Raporda Ian Kasırgası’nın 100 milyar dolar hasara neden olduğu belirtildi.
    • 27.12.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 14:01
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    2022’nin en yıkıcı doğal afetleri raporlandı

    İngiltere ve İrlanda'daki 41 Hristiyan kilisesinin yardım ve kalkınma ajansı Christian Aid, 2022’de iklim değişikliğine bağlı en yıkıcı doğal afetler listeledi.

    Eylül ayında ABD’nin Florida eyaleti ve Küba’da etkili olan Ian Kasırgası’nın 100 milyar dolar maddi zarara yol açtığı ve 40 bin kişinin yerinden edilmesine neden olduğu ifade edildi.

    7 milyon insan yerinden oldu

    Avrupa’da yaz aylarında etkili olan kuraklığın 20 milyar dolara mal olduğu belirtilirken; Pakistan’da meydana gelen sel felaketinde 7 milyon kişinin yerinden edildiği ve 30 milyar dolar da maddi zararın oluştuğu aktarıldı.

    “Bu doğal afetler iklim eylemine duyulan acil ihtiyacı vurguluyor” denilen raporda, “Yakın zamanda COP27'de kararlaştırılan kayıp ve hasar fonunun, büyük kayıplar yaşayan insanlara mali destek sağlama konusundaki öneminin altını çiziyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

    2022’nin en yıkıcı doğal afetleri raporlandı #1

    Kuraklık, Doğu Afrika'da 36 milyondan fazla insanı etkiledi

    Christian Aid, Doğu Afrika’da yaşanan kuraklığın 36 milyon kişiyi etkilediğini belirterek, “Aşırı hava olayları gıda güvensizliği, kuraklık, kitlesel yer değiştirmeler ve can kayıpları gibi ciddi sıkıntılara neden oldu. Kuraklık, Doğu Afrika'da 36 milyondan fazla insanı etkiledi ve birçoğunu kıtlığın eşiğine getirdi.

    2022’nin en yıkıcı doğal afetleri raporlandı #2

    Doğu Afrika'daki insanlar kuraklıktan muzdaripken; Batı Afrika'da Nijerya, Kamerun, Mali ve Nijer'de 600'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketlerinde 1 milyon 300 bin insan da yerinden oldu.” denildi.

    2022’nin en yıkıcı doğal afetleri raporlandı #3

    “İnsani ve mali kayıp artacaktır”

    Christian Aid Yöneticisi Patrick Watt, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, “Geçen yıl her biri 3 milyar dolardan fazlaya mal olan 10 ayrı iklim felaketinin yaşanması, iklim kriziyle ilgili eylemsizliğin finansal maliyetine işaret ediyor. Ancak maddi kayıpların arkasında milyonlarca insan kaybı ve acının hikayesi var.

    2022’nin en yıkıcı doğal afetleri raporlandı #4

    Sera gazı emisyonlarında büyük kesintiler olmazsa, bu insani ve mali kayıp artacaktır. İklim değişikliğinin insani maliyeti, sellerin sürüklediği evlerde, fırtınaların öldürdüğü sevdiklerimizde ve kuraklığın yok ettiği geçim kaynaklarında görülüyor.” dedi.

    2022’nin en yıkıcı doğal afetleri raporlandı #5


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