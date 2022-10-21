2023 Eurovision Şarkı Yarışması'na, 3 ülke daha katılmayacak

Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ, Mayıs 2023’te düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’na, katılım ücretlerinin artması nedeniyle katılmayacaklarını açıkladı.

Avrupa Yayın Birliği’nin (AYB) tarafından düzenlenen ve BBC tarafından yayınlanan Eurovision Şarkı Yarışması, geçen sene Ukrayna’nın birinci olması ile gündeme gelmişti.

Süregelen savaş nedeniyle 2023 yılında İngiltere’nin Liverpool şehrinde düzenlenecek yarışmaya ilişkin katılımcı listesi yayınlandı.

37 ülkenin dahil olduğu katılımcı listesinde Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ’ın adı geçmedi.

AA’nın haberine göre; mayısta düzenlenecek 67. Eurovision yarışmasıyla ilgili üç ülkenin kararı, katılım kayıt ücretlerinin artışıyla açıklandı.

Katılım ücreti, 5 milyon sterlin

Her yıl Eurovision’da sahne almak isteyen ülkeler, katılım ücreti ödüyor. Ülkelere göre değişen bu ücretin brüt miktarı, 5 milyon sterlin olarak gösteriliyor. Ev sahipliği yapan ülke de bütçeye ayrı katkı sağlıyor.

BBC, etkinliğin organizasyonu için 8 ila 17 milyon sterlin harcamayı planladığını duyurdu.

Rusya yarışmadan çıkarıldı, katılım ücreti arttı

Yeni katılım ücretlerinin artırılması ise yarışmaya geleneksel olarak büyük finansal katkı sağlayan Rusya’nın Eurovision’dan ekarte edilmesine bağlanıyor.

Rusya, Ukrayna’ya açtığı savaş yüzünden Eurovision üyeliğinden çıkarılmıştı. Eurovision Yarışması'na Bulgaristan’ın katılımından sorumlu Bulgaristan Ulusal Televizyonunun (BNT), yeni kararın gerekçeleriyle ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

"Bu karar vatandaşlarımızın yararına olacak"

Makedon Radyo ve Televizyonundan (MRT) yapılan açıklamada, “Enerji krizi nedeniyle artan masraflar ve katılım kayıt ücretine gelen zam sebebiyle bu karar vatandaşlarımızın yararına olacak.” ifadesine yer verildi.

Makedon heyetin, Liverpool’da yapacağı harcamadan tasarruf edileceği bildirildi.

“Maddi mevcudumuzu, ulusal projelere yönlendireceğiz”

Karadağ ulusal radyo ve televizyon operatörü RTCG’nin açıklamasında da şunlar kaydedildi:

"Yüklü kayıt ücretlerinin, Büyük Britanya’da ikamet masraflarının yanı sıra biz sponsorların ilgisizliğiyle de karşılaşmış bulunduk. Dolayısıyla maddi mevcudumuzu, uyguladığımız çeşitli planlanmış ulusal projelere yönlendireceğiz."