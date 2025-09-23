2027’den sonra geçerli olacak! Otomobillerdeki bu özellik tarih oluyor

Çin, otomotiv sektöründe önemli bir dönüşüme imza atmaya hazırlanıyor.

Elektrikli araçlarda güvenlik zafiyetleri ve kullanım sorunları yarattığı gerekçesiyle gizli kapı kollarının yasaklanacağı açıklandı.

Ülkenin otomotiv denetim kurumları tarafından hazırlanan taslak düzenlemenin Temmuz 2027’de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Karar kapsamında üreticilere bir yıllık geçiş süresi tanınacak. Bu sürenin ardından gizli veya elektronik kapı kolları sadece belirli güvenlik standartlarını karşılamaları halinde araçlarda yer alabilecek.

SEBEBİ GÜVENLİK

Elektrikli araçlarda son yıllarda popüler hale gelen gövdeyle bütünleşik ya da elektronik kapı kolları, şık tasarım ve aerodinamik avantajlarıyla öne çıkıyordu. Ancak bu sistemlerin batarya arızası, donma veya mekanik tıkanma gibi durumlarda kullanıcılar için ciddi erişim sorunları yarattığı uzun süredir tartışılıyordu.

Çin, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarına sahip ülke olarak, bu soruna çözüm getirmeye hazırlanıyor. Temmuz 2027’de yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenlemeyle gizli kapı kolları, yalnızca belirli güvenlik standartlarını karşılamaları halinde kullanılabilecek. Üreticilere uyum sağlamaları için bir yıllık geçiş süresi tanınacak.

Sektör uzmanları, bu adımın sadece Çin’i değil küresel otomotiv piyasasını da etkileyeceğini belirtiyor. Avrupa ve ABD gibi pazarlarda da benzer düzenlemelerin gündeme gelebileceği konuşulurken, Tesla ve NIO gibi markaların tasarım tercihlerinde nasıl değişiklik yapacağı şimdiden merak konusu.