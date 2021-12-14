Kierskie Gölü’ne dalış yapan bir dalgıç tarafından fark edilen 2. Dünya Savaşı’ndan kalma Nazi Almanya’sı yapımı SD-270 tipi bomba, gölgen çıkarılıp poligona götürüldü.

Polonya'nın batısındaki Chyby köyü yakınlarındaki Kierskie Gölü’nde antrenman amaçlı dalış yapan bir dalgıç, gölün dibinde bombaya benzer bir cisme rastladı.

Dalgıcın ihbarı üzerine göle ekipler sevk edildi. Ekipler, söz konusu cismin 2’nci Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi Almanya’sı yapımı SD-70 tipi bomba olduğunu belirledi.

BOMBA İMHA UZMANLARI DEVREYE GİRDİ

Silindir şeklinde yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bombanın, uzun süredir suyun altında olduğu için neredeyse tamamının balçıkla kaplandığı görüldü.

Bugüne kadar fark edilemeyen bombanın, yazın serinlemek amacıyla göle giren yöre halkı için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle çıkarılması kapsamında, Swinoujscie 8. Sahil Koruma Filosu'nda görev yapan bomba imha uzmanları devreye girdi.

200 METRELİK GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURULDU

Bomba imha uzmanı dalgıçlar yaptıkları incelemede, bombanın etkisiz hale getirilmek üzere poligona naklinin elverişli olduğuna, göl ve çevresindeki flora ve faunayı korumak için bombayı suda patlatmak yerine, çıkarıp nakletmeye karar verdi. Polisin de yardımıyla, bölgede 200 metrelik güvenlik koridoru oluşturuldu.

Polonya’da, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu VİDEO



24 KİLO AĞIRLIĞINDA

Bölgede dalgıçlar, 24 kilo ağırlığındaki bombayı gölden güvenli bir şekilde çıkarmayı başardı.

Patlaması halinde 240 metrelik alanda etkili olabileceği belirtilen bomba, etkisiz hale getirilmek üzere poligona götürüldü.