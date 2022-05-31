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    22 yaşındaki Pebbles 'Dünyanın en yaşlı köpeği' oldu

    Amerika'daki Toy Fox Terrier cinsi köpek, Guinness'e adını yazdırdı.
    • 31.05.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 17:17
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    22 yaşındaki Pebbles 'Dünyanın en yaşlı köpeği' oldu

    ABD’nin Güney Carolina eyaletinde 2000 yılında doğan Toy Fox Terrier cinsi köpek, Guinness Rekorlar Kitabı'nda 'Dünyanın en yaşlı köpeği' olarak yerini aldı.

    22 yaşındaki 'Pebbles', 1 kilo 800 gram ağırlığında ve sağlık sorunu bulunmuyor.

    İnsan yaşı 154

    İnsan yaşıyla 154 yaşına basan Pebbles’in sahipleri Bobby ve Julie Gregory, medyaya yansıyan 'Dünyanın en yaşlı köpeği Keith' haberlerinden sonra Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuru yaptı. Büyük ırk bir köpek sahiplenmek isteyen çift, Pebbles’a ilk görüşte aşık olduklarını ve hemen evlat edinme işlemlerine başladıklarını söyledi.

    22 yaşındaki Pebbles 'Dünyanın en yaşlı köpeği' oldu VİDEO

    22 yaşındaki Pebbles Dünyanın en yaşlı köpeği oldu #1

    Kendi müzik zevki var

    Sahipleri, uyandıktan sonra ara sıra huysuzluk yapan Pebbles’ı sevgi dolu bir köpek olarak tanımlıyor. İHA'nın haberine göre sarılmaktan çok hoşlanan Pebbles, uyurken country müzik dinlemeyi ve arka bahçelerinde bulunan palmiye ağacının altında oyun oynamayı da çok seviyor.

    "Aileniz gibi davranın"

    Köpeği ile ilgili konuşan Julie, "Onlara ailenizmiş gibi davranın çünkü öyleler. Onlara mümkün olduğunca mutlu ve pozitif bir çevre, temiz yiyecekler ve uygun sağlık hizmeti verin." dedi.

    22 yaşındaki Pebbles Dünyanın en yaşlı köpeği oldu #2


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