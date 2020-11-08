Suudi Arabistan'ın El-Kasım bölgesini vuran kum fırtınası, bölgede görüş mesafesini sıfıra düşürerek hayat felç etti.

Suudi Arabistan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kum fırtınası nedeniyle El-Kasım’daki Al-Bukayriyah, Al-Ras, Al-Muzanab, Al-Nabhaniyah, Buraydah, Aqla Al-Suqur ve Onayzah bölgelerin etkilendiği duyuruldu.

Müdürlük, ayrıca fırtınanın ardından şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Suudi Arabistan'da kum fırtınası-Video