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Suudi Arabistan'da kum fırtınası
Suudi Arabistan'ın El-Kasım bölgesini vuran kum fırtınası, bölgede görüş mesafesini sıfıra düşürerek hayat felç etti.
- İHA
- 08.11.2020 - 05:46
- Güncelleme : 08.11.2020 - 06:19
Suudi Arabistan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kum fırtınası nedeniyle El-Kasım’daki Al-Bukayriyah, Al-Ras, Al-Muzanab, Al-Nabhaniyah, Buraydah, Aqla Al-Suqur ve Onayzah bölgelerin etkilendiği duyuruldu.
Müdürlük, ayrıca fırtınanın ardından şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Suudi Arabistan'da kum fırtınası-Video