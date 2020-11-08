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    Suudi Arabistan'da kum fırtınası

    Suudi Arabistan'ın El-Kasım bölgesini vuran kum fırtınası, bölgede görüş mesafesini sıfıra düşürerek hayat felç etti.
    • İHA
    • 08.11.2020 - 05:46
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 06:19
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    Suudi Arabistan'da kum fırtınası

    Suudi Arabistan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kum fırtınası nedeniyle El-Kasım’daki Al-Bukayriyah, Al-Ras, Al-Muzanab, Al-Nabhaniyah, Buraydah, Aqla Al-Suqur ve Onayzah bölgelerin etkilendiği duyuruldu.

    Müdürlük, ayrıca fırtınanın ardından şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

    Suudi Arabistan'da kum fırtınası-Video

    Suudi Arabistan da kum fırtınası #1

    Suudi Arabistan da kum fırtınası #2

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