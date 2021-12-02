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- Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna askerlerine saldırdı
Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna askerlerine saldırdı
- AA
- 02.12.2021 - 11:12
- Güncelleme : 02.12.2021 - 11:42
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi, saldırılara sahne olmaya devam ediyor.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne göre, dün bölgedeki ayrılıkçılar, 4 kez ateşkes ihlalinde bulundu.
SALDIRILARDA BİR UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ
Ayrılıkçıların Donbas'ın Şumı, Marinka, Avdıviyka ve Novotroystke bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, bugün itibarıyla bir ateşkes ihlalinin gerçekleşmediği aktarıldı.
DONBAS KRİZİ
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.
Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.
Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.