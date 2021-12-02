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    Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna askerlerine saldırdı

    Gerilimin yüksek olduğu bölgede ayrılıkçılar tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 Ukrayna askeri öldü.
    • AA
    • 02.12.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 11:42
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    Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna askerlerine saldırdı

    Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi, saldırılara sahne olmaya devam ediyor.

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne göre, dün bölgedeki ayrılıkçılar, 4 kez ateşkes ihlalinde bulundu.

    SALDIRILARDA BİR UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

    Ayrılıkçıların Donbas'ın Şumı, Marinka, Avdıviyka ve Novotroystke bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

    Açıklamada, bugün itibarıyla bir ateşkes ihlalinin gerçekleşmediği aktarıldı.

    Donbas ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna askerlerine saldırdı #1

    DONBAS KRİZİ

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

    Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

    Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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