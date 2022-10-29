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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkevi'nde kutlandı

    Washington Büyükelçisi Mercan ve New York Başkonsolosu Özgür, resepsiyona ev sahipliği yaptı. Düzenlenen etkinlikte, "Amerikan toplumunda varlığınızı hissettirmeniz lazım" mesajı verildi.
    • 29.10.2022 - 08:43
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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkevi'nde kutlandı

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü, coşkuyla kutlanıyor.

    Kutlamaların adreslerinden biri New York oldu.

    Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün ev sahipliğinde Türkevi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

    Erdoğan'ın mesajı okundu

    Resepsiyon, Türkiye ve ABD milli marşlarının okunmasıyla başladı. Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle gönderdiği mesaj okundu.

    Washington Büyükelçisi Murat Mercan, konuşmasına Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını minnetle anarak başladı.

    "Ricamız, Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek temsilcileri olmanız"

    Türk-Amerikan toplumundan ABD'de yaşayan bireyler olarak Türkiye için diplomasi yürütmelerini isteyen Mercan, ''Sizlerden en önemli ricamız, Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki gerçek temsilcileri olmanız.'' dedi.

    New York'ta Türkevi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı ViDEO

    "Amerikan toplumunda varlığınızı hissettirmeniz lazım"

    ABD'deki diaspora gruplarının karar alma süreçlerinde son derece etkili olduğunu dikkati çeken Mercan, ''Burada hepinize çok büyük görevler düşüyor, siyasette en düşük kademelerden en yüksek kademelere Amerikan toplumunda varlığınızı hissettirmeniz lazım.'' diye konuştu.

    AA'nın haberine göre, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de ''Cumhuriyetimiz 99 yaşında. Önümüzdeki yıl 100. yılını kutlayacağız. Heyecanlı, mutlu ve gururluyuz.'' dedi.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkevi nde kutlandı #1

    Birlik ve beraberlik vurgusu

    Yurt dışında yaşayan Türkler olarak ulusal bayramların heyecanını hissetmenin ve kutlamak için bir araya gelmenin herkese tarifsiz duygular yaşattığını belirten Özgür, Türk-Amerikan toplumunun ulusal meselelerde birlik ve beraberliğini muhafaza etmesinin önemine değindi.

    Resepsiyonda, ünlü klarnet sanatçıları İsmail Lumanovski ve Serkan Çağrı da konuklara müzik ziyafeti verdi.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkevi nde kutlandı #2


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