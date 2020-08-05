3 ülke, Lübnan'a sahra hastanesi gönderdi

Ülkede şok etkisi yaratan olay sonrası Katar, Irak ve Ürdün harekete geçti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen ve 100 kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına yol açan patlama sonrasında bu ülkeye yardım sevkiyatı başladı.

Katar, Irak ve Ürdün, Lübnan'a 4 sahra hastanesi ve tıbbi yardım gönderdi.

4 SAHRA HASTANESİ, PETROL...

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde Lübnan'ın, Katar'dan her biri 500 yatağa sahip iki sahra hastanesi, Irak'tan bir sahra hastanesi, kriz süresinde kullanılacak bir miktar petrol ve Fransa'dan gönderilen yardımları karşılamaya hazırlandığı belirtildi.

Haberde, Fransa'nın gönderdiği yardımların içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada da Lübnan'a sağlık personelinin de bulunduğu askeri bir sahra hastanesi gönderildiği ifade edildi.

POMPEO'DAN ACİL YARDIM SÖZÜ

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, Lübnan'a acil tıbbi yardım yüklü özel bir uçak gönderdiğini kaydetti.

Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, Pompeo'nun acil yardım gönderecekleri sözü verdiğini aktardı.

BEYRUT'TAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

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